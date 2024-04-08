08 апреля 2024

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка бандой в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении подростка в Пермском крае
Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении подростка в Пермском крае Фото:

Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о расследовании по делу о жестоком избиении подростка молодежной бандой в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростка в городе Березники Пермского края. <…> Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.

Банда молодых людей избила молодого человека. Один из нападавших угрожал убить оппонента. Происходящее снимали на видео и выложили в соцсеть. Когда пострадавший потерял сознание, компания скрылась. В полиции рассказали URA.RU, что инициировали проверку. Сейчас оперативник устанавливают лиц, причастных к совершению противоправного деяния.

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Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о расследовании по делу о жестоком избиении подростка молодежной бандой в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростка в городе Березники Пермского края. <…> Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР. Банда молодых людей избила молодого человека. Один из нападавших угрожал убить оппонента. Происходящее снимали на видео и выложили в соцсеть. Когда пострадавший потерял сознание, компания скрылась. В полиции рассказали URA.RU, что инициировали проверку. Сейчас оперативник устанавливают лиц, причастных к совершению противоправного деяния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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