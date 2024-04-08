Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка бандой в Березниках

09 апреля 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении подростка в Пермском крае Фото: Следственный комитет РФ Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о расследовании по делу о жестоком избиении подростка молодежной бандой в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростка в городе Березники Пермского края. <…> Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР. Банда молодых людей избила молодого человека. Один из нападавших угрожал убить оппонента. Происходящее снимали на видео и выложили в соцсеть. Когда пострадавший потерял сознание, компания скрылась. В полиции рассказали URA.RU, что инициировали проверку. Сейчас оперативник устанавливают лиц, причастных к совершению противоправного деяния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о расследовании по делу о жестоком избиении подростка молодежной бандой в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростка в городе Березники Пермского края. <…> Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР. Банда молодых людей избила молодого человека. Один из нападавших угрожал убить оппонента. Происходящее снимали на видео и выложили в соцсеть. Когда пострадавший потерял сознание, компания скрылась. В полиции рассказали URA.RU, что инициировали проверку. Сейчас оперативник устанавливают лиц, причастных к совершению противоправного деяния.