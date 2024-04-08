Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка бандой в Березниках

Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении подростка в Пермском краеФото: Следственный комитет РФ
Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о расследовании по делу о жестоком избиении подростка молодежной бандой в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростка в городе Березники Пермского края. <…> Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.
Банда молодых людей избила молодого человека. Один из нападавших угрожал убить оппонента. Происходящее снимали на видео и выложили в соцсеть. Когда пострадавший потерял сознание, компания скрылась. В полиции рассказали URA.RU, что инициировали проверку. Сейчас оперативник устанавливают лиц, причастных к совершению противоправного деяния.
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Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о расследовании по делу о жестоком избиении подростка молодежной бандой в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростка в городе Березники Пермского края. <…> Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР. Банда молодых людей избила молодого человека. Один из нападавших угрожал убить оппонента. Происходящее снимали на видео и выложили в соцсеть. Когда пострадавший потерял сознание, компания скрылась. В полиции рассказали URA.RU, что инициировали проверку. Сейчас оперативник устанавливают лиц, причастных к совершению противоправного деяния.