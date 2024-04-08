08 апреля 2024

Welt: Запад ждет катастрофа, если НАТО не введет войска на Украину

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НАТО. Москва. stock, нато, прицел, ружье, танк, противотанковое,  stock
Францию призвали разместить свои военные контингенты на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад ждет «катастрофическое поражение», если НАТО не отправит военных на Украину в ближайшее время. Такое заявление сделал немецкий журналист Кристов Ваннер в эфире телеканала Welt.

«На Украину срочно нужно отправлять войска НАТО. Если этого не сделать в ближайшее время, то НАТО потерпит катастрофическое поражение, потому что Россия может нанести болезненный удар», — сказал Ваннер.

Прежде всего, по мнению журналиста, там необходимо разместить военные контингенты крупных европейских стран, чтобы они выполняли «различные задачи». Он предложил на эту роль Францию, Италию, Германию и Испанию.

На Западе восхитились слаженностью армии России, заявив, что даже НАТО навряд ли сможет такого достичь. У россиян организована эффективная координация единой системы подразделений и оружия, что дает ей преимущество в зоне специальной военной операции, передает телеканал 360.

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Запад ждет «катастрофическое поражение», если НАТО не отправит военных на Украину в ближайшее время. Такое заявление сделал немецкий журналист Кристов Ваннер в эфире телеканала Welt. «На Украину срочно нужно отправлять войска НАТО. Если этого не сделать в ближайшее время, то НАТО потерпит катастрофическое поражение, потому что Россия может нанести болезненный удар», — сказал Ваннер. Прежде всего, по мнению журналиста, там необходимо разместить военные контингенты крупных европейских стран, чтобы они выполняли «различные задачи». Он предложил на эту роль Францию, Италию, Германию и Испанию. На Западе восхитились слаженностью армии России, заявив, что даже НАТО навряд ли сможет такого достичь. У россиян организована эффективная координация единой системы подразделений и оружия, что дает ей преимущество в зоне специальной военной операции, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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