Welt: Запад ждет катастрофа, если НАТО не введет войска на Украину

08 апреля 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Францию призвали разместить свои военные контингенты на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад ждет «катастрофическое поражение», если НАТО не отправит военных на Украину в ближайшее время. Такое заявление сделал немецкий журналист Кристов Ваннер в эфире телеканала Welt. «На Украину срочно нужно отправлять войска НАТО. Если этого не сделать в ближайшее время, то НАТО потерпит катастрофическое поражение, потому что Россия может нанести болезненный удар», — сказал Ваннер. Прежде всего, по мнению журналиста, там необходимо разместить военные контингенты крупных европейских стран, чтобы они выполняли «различные задачи». Он предложил на эту роль Францию, Италию, Германию и Испанию. На Западе восхитились слаженностью армии России, заявив, что даже НАТО навряд ли сможет такого достичь. У россиян организована эффективная координация единой системы подразделений и оружия, что дает ей преимущество в зоне специальной военной операции, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад ждет «катастрофическое поражение», если НАТО не отправит военных на Украину в ближайшее время. Такое заявление сделал немецкий журналист Кристов Ваннер в эфире телеканала Welt. «На Украину срочно нужно отправлять войска НАТО. Если этого не сделать в ближайшее время, то НАТО потерпит катастрофическое поражение, потому что Россия может нанести болезненный удар», — сказал Ваннер. Прежде всего, по мнению журналиста, там необходимо разместить военные контингенты крупных европейских стран, чтобы они выполняли «различные задачи». Он предложил на эту роль Францию, Италию, Германию и Испанию. На Западе восхитились слаженностью армии России, заявив, что даже НАТО навряд ли сможет такого достичь. У россиян организована эффективная координация единой системы подразделений и оружия, что дает ей преимущество в зоне специальной военной операции, передает телеканал 360.