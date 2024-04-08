08 апреля 2024

Партнеры Абрамовича вышли из «Азбуки вкуса»

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры, азбука вкуса
Новым акционером и инвестором «Азбуки вкуса» стало АО «Бавэро групп» Фото:

Миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые являются совладельцами Invest AG, основателями Evraz, а также партнерами мультимиллиардера Романа Абрамовича, согласовали выход из «Азбуки вкуса». Новый акционер и инвестор компании — АО «Бавэро групп», сообщил председатель совета директоров Максим Кощеенко.

«Мы благодарим инвесторов, которые были с компанией с 2015 года и оказывали нам всестороннюю поддержку в развитии бизнеса», — передают «Ведомости» слова Кощеенко о Абрамове и Фролове. Он добавил, что новым акционером и инвестором «Азбуки вкуса» стало АО «Бавэро групп».

Принадлежавшие консорциуму Invest AG и Millhouse Романа Абрамовича 39,6% долей компании теперь переданы «российским инвестфондам». Еще 17,2% — у Олега Лыткина, 3,1% — у менеджмента.

«Азбука вкуса» вошла в правительственный список из шести экономически значимых компаний. Она существенно влияет на создание экономического суверенитета и экономической безопасности государства, передает телеканал 360.

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Миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые являются совладельцами Invest AG, основателями Evraz, а также партнерами мультимиллиардера Романа Абрамовича, согласовали выход из «Азбуки вкуса». Новый акционер и инвестор компании — АО «Бавэро групп», сообщил председатель совета директоров Максим Кощеенко. «Мы благодарим инвесторов, которые были с компанией с 2015 года и оказывали нам всестороннюю поддержку в развитии бизнеса», — передают «Ведомости» слова Кощеенко о Абрамове и Фролове. Он добавил, что новым акционером и инвестором «Азбуки вкуса» стало АО «Бавэро групп». Принадлежавшие консорциуму Invest AG и Millhouse Романа Абрамовича 39,6% долей компании теперь переданы «российским инвестфондам». Еще 17,2% — у Олега Лыткина, 3,1% — у менеджмента. «Азбука вкуса» вошла в правительственный список из шести экономически значимых компаний. Она существенно влияет на создание экономического суверенитета и экономической безопасности государства, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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