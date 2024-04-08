Партнеры Абрамовича вышли из «Азбуки вкуса»

09 апреля 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Новым акционером и инвестором «Азбуки вкуса» стало АО «Бавэро групп» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые являются совладельцами Invest AG, основателями Evraz, а также партнерами мультимиллиардера Романа Абрамовича, согласовали выход из «Азбуки вкуса». Новый акционер и инвестор компании — АО «Бавэро групп», сообщил председатель совета директоров Максим Кощеенко. «Мы благодарим инвесторов, которые были с компанией с 2015 года и оказывали нам всестороннюю поддержку в развитии бизнеса», — передают «Ведомости» слова Кощеенко о Абрамове и Фролове. Он добавил, что новым акционером и инвестором «Азбуки вкуса» стало АО «Бавэро групп». Принадлежавшие консорциуму Invest AG и Millhouse Романа Абрамовича 39,6% долей компании теперь переданы «российским инвестфондам». Еще 17,2% — у Олега Лыткина, 3,1% — у менеджмента. «Азбука вкуса» вошла в правительственный список из шести экономически значимых компаний. Она существенно влияет на создание экономического суверенитета и экономической безопасности государства, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые являются совладельцами Invest AG, основателями Evraz, а также партнерами мультимиллиардера Романа Абрамовича, согласовали выход из «Азбуки вкуса». Новый акционер и инвестор компании — АО «Бавэро групп», сообщил председатель совета директоров Максим Кощеенко. «Мы благодарим инвесторов, которые были с компанией с 2015 года и оказывали нам всестороннюю поддержку в развитии бизнеса», — передают «Ведомости» слова Кощеенко о Абрамове и Фролове. Он добавил, что новым акционером и инвестором «Азбуки вкуса» стало АО «Бавэро групп». Принадлежавшие консорциуму Invest AG и Millhouse Романа Абрамовича 39,6% долей компании теперь переданы «российским инвестфондам». Еще 17,2% — у Олега Лыткина, 3,1% — у менеджмента. «Азбука вкуса» вошла в правительственный список из шести экономически значимых компаний. Она существенно влияет на создание экономического суверенитета и экономической безопасности государства, передает телеканал 360.