Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест

В Москве под домашний арест на два месяца отправили начальника юридического департамента холдинга «Швабе» Олега Беккера. Топ-менеджера организации, которая входит в госкорпорацию «Ростех, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
«Согласно данным карточки дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, следствие запрашивало заключение под стражу, но судья отклонил ходатайство. Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Беккера подтвердили в пресс-службе Чертановского районного суда столицы» — пишут «Известия».
Источник издания заявил, что после того, как Олега Беккера задержали сотрудники ФСБ при получении 1,2 млн рублей от советника гендиректора «Вертолеты России» Игоря Моисеенко, у него дома прошел обыск. Последний находится под подпиской о невыезде.
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