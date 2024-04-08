08 апреля 2024

Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест

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Топ-менеджеру «Швабе» Олегу Беккеру назначили два месяца домашнего ареста Фото:

В Москве под домашний арест на два месяца отправили начальника юридического департамента холдинга «Швабе» Олега Беккера. Топ-менеджера организации, которая входит в госкорпорацию «Ростех, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Согласно данным карточки дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, следствие запрашивало заключение под стражу, но судья отклонил ходатайство. Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Беккера подтвердили в пресс-службе Чертановского районного суда столицы» — пишут «Известия».

Источник издания заявил, что после того, как Олега Беккера задержали сотрудники ФСБ при получении 1,2 млн рублей от советника гендиректора «Вертолеты России» Игоря Моисеенко, у него дома прошел обыск. Последний находится под подпиской о невыезде.

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В Москве под домашний арест на два месяца отправили начальника юридического департамента холдинга «Швабе» Олега Беккера. Топ-менеджера организации, которая входит в госкорпорацию «Ростех, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Согласно данным карточки дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, следствие запрашивало заключение под стражу, но судья отклонил ходатайство. Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Беккера подтвердили в пресс-службе Чертановского районного суда столицы» — пишут «Известия». Источник издания заявил, что после того, как Олега Беккера задержали сотрудники ФСБ при получении 1,2 млн рублей от советника гендиректора «Вертолеты России» Игоря Моисеенко, у него дома прошел обыск. Последний находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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