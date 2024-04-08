Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест

09 апреля 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Топ-менеджеру «Швабе» Олегу Беккеру назначили два месяца домашнего ареста Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве под домашний арест на два месяца отправили начальника юридического департамента холдинга «Швабе» Олега Беккера. Топ-менеджера организации, которая входит в госкорпорацию «Ростех, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Согласно данным карточки дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, следствие запрашивало заключение под стражу, но судья отклонил ходатайство. Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Беккера подтвердили в пресс-службе Чертановского районного суда столицы» — пишут «Известия». Источник издания заявил, что после того, как Олега Беккера задержали сотрудники ФСБ при получении 1,2 млн рублей от советника гендиректора «Вертолеты России» Игоря Моисеенко, у него дома прошел обыск. Последний находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве под домашний арест на два месяца отправили начальника юридического департамента холдинга «Швабе» Олега Беккера. Топ-менеджера организации, которая входит в госкорпорацию «Ростех, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Согласно данным карточки дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, следствие запрашивало заключение под стражу, но судья отклонил ходатайство. Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Беккера подтвердили в пресс-службе Чертановского районного суда столицы» — пишут «Известия». Источник издания заявил, что после того, как Олега Беккера задержали сотрудники ФСБ при получении 1,2 млн рублей от советника гендиректора «Вертолеты России» Игоря Моисеенко, у него дома прошел обыск. Последний находится под подпиской о невыезде.