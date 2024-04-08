В ХМАО вырос спрос на доставку фруктов, овощей и мяса

«СберМаркет»: в ХМАО спрос на доставку продуктов вырос на 76%

09 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Спрос на доставку продуктов в ХМАО поднялся на 76% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В 2023 году спрос на доставку продуктов в ХМАО вырос на 76%, по сравнению с 2022. Чаще всего в корзину покупателя входят свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо, сообщили URA.RU в пресс-службе «СберМаркета». «Спрос на онлайн-покупки продолжает расти. По итогам 2023 года жители ХМАО сделали на 76% больше заказов в сервисе, чем годом ранее. Традиционно в их продуктовую корзину входят свежие овощи и фрукты, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо», — рассказали аналитики. Основными преимуществами сервиса являются: экономия времени — среднее время сбора и заказа онлайн-корзины составляет 25 минут, быстрая доставка до двери — покупателю не нужно никуда ходить. Также у югорчан есть возможность прогнозировать время прибытия курьера с помощью выбора быстрой или плановой доставки. В первом случае продукты привезут как можно быстрее, а во втором — к выбранному промежутку. В ХМАО среди продуктов с конца 2023 года больше всего подешевели макароны, колбасы и мясо птицы. Среди прочего упали цены и на яйца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году спрос на доставку продуктов в ХМАО вырос на 76%, по сравнению с 2022. Чаще всего в корзину покупателя входят свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо, сообщили URA.RU в пресс-службе «СберМаркета». «Спрос на онлайн-покупки продолжает расти. По итогам 2023 года жители ХМАО сделали на 76% больше заказов в сервисе, чем годом ранее. Традиционно в их продуктовую корзину входят свежие овощи и фрукты, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо», — рассказали аналитики. Основными преимуществами сервиса являются: экономия времени — среднее время сбора и заказа онлайн-корзины составляет 25 минут, быстрая доставка до двери — покупателю не нужно никуда ходить. Также у югорчан есть возможность прогнозировать время прибытия курьера с помощью выбора быстрой или плановой доставки. В первом случае продукты привезут как можно быстрее, а во втором — к выбранному промежутку. В ХМАО среди продуктов с конца 2023 года больше всего подешевели макароны, колбасы и мясо птицы. Среди прочего упали цены и на яйца.