08 апреля 2024

В ХМАО вырос спрос на доставку фруктов, овощей и мяса

«СберМаркет»: в ХМАО спрос на доставку продуктов вырос на 76%
© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка еды. Пермь, курьер, доставка еды, сбермаркет, эмигранты
Спрос на доставку продуктов в ХМАО поднялся на 76% Фото:

В 2023 году спрос на доставку продуктов в ХМАО вырос на 76%, по сравнению с 2022. Чаще всего в корзину покупателя входят свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо, сообщили URA.RU в пресс-службе «СберМаркета».

«Спрос на онлайн-покупки продолжает расти. По итогам 2023 года жители ХМАО сделали на 76% больше заказов в сервисе, чем годом ранее. Традиционно в их продуктовую корзину входят свежие овощи и фрукты, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо», — рассказали аналитики.

Основными преимуществами сервиса являются: экономия времени — среднее время сбора и заказа онлайн-корзины составляет 25 минут, быстрая доставка до двери — покупателю не нужно никуда ходить. Также у югорчан есть возможность прогнозировать время прибытия курьера с помощью выбора быстрой или плановой доставки. В первом случае продукты привезут как можно быстрее, а во втором — к выбранному промежутку.

В ХМАО среди продуктов с конца 2023 года больше всего подешевели макароны, колбасы и мясо птицы. Среди прочего упали цены и на яйца.

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В 2023 году спрос на доставку продуктов в ХМАО вырос на 76%, по сравнению с 2022. Чаще всего в корзину покупателя входят свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо, сообщили URA.RU в пресс-службе «СберМаркета». «Спрос на онлайн-покупки продолжает расти. По итогам 2023 года жители ХМАО сделали на 76% больше заказов в сервисе, чем годом ранее. Традиционно в их продуктовую корзину входят свежие овощи и фрукты, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо», — рассказали аналитики. Основными преимуществами сервиса являются: экономия времени — среднее время сбора и заказа онлайн-корзины составляет 25 минут, быстрая доставка до двери — покупателю не нужно никуда ходить. Также у югорчан есть возможность прогнозировать время прибытия курьера с помощью выбора быстрой или плановой доставки. В первом случае продукты привезут как можно быстрее, а во втором — к выбранному промежутку. В ХМАО среди продуктов с конца 2023 года больше всего подешевели макароны, колбасы и мясо птицы. Среди прочего упали цены и на яйца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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