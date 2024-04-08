08 апреля 2024

В Екатеринбурге легковушка с ребенком влетела в грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега с дорог М5. Челябинск, уборка снега, грузовик, самосвал
Грузовик перевернулся и рассыпал щебень по дороге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошла серьезная автомобильная авария, в которой легковой автомобиль с ребенком в салоне столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил очевидец.

«Водитель пытался уйти вправо, даже не успел затормозить. Грузовик перевернулся, щебенка рассыпалась по всей проезжей части», — цитирует слова свидетеля E1.ru.

В автомобиле ВАЗ-2114, который двигался со стороны поселка Сысерть в сторону Полевского тракта, находились женщина 1991 года рождения и трехлетний ребенок. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Водитель грузовика отказался от госпитализации, но будет направлен на медицинское освидетельствование. Подробности о состоянии ребенка пока не сообщались. Отправлен запрос, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге произошла серьезная автомобильная авария, в которой легковой автомобиль с ребенком в салоне столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил очевидец. «Водитель пытался уйти вправо, даже не успел затормозить. Грузовик перевернулся, щебенка рассыпалась по всей проезжей части», — цитирует слова свидетеля E1.ru. В автомобиле ВАЗ-2114, который двигался со стороны поселка Сысерть в сторону Полевского тракта, находились женщина 1991 года рождения и трехлетний ребенок. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Водитель грузовика отказался от госпитализации, но будет направлен на медицинское освидетельствование. Подробности о состоянии ребенка пока не сообщались. Отправлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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