В Екатеринбурге легковушка с ребенком влетела в грузовик

В Екатеринбурге произошла серьезная автомобильная авария, в которой легковой автомобиль с ребенком в салоне столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил очевидец.
«Водитель пытался уйти вправо, даже не успел затормозить. Грузовик перевернулся, щебенка рассыпалась по всей проезжей части», — цитирует слова свидетеля E1.ru.
В автомобиле ВАЗ-2114, который двигался со стороны поселка Сысерть в сторону Полевского тракта, находились женщина 1991 года рождения и трехлетний ребенок. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Водитель грузовика отказался от госпитализации, но будет направлен на медицинское освидетельствование. Подробности о состоянии ребенка пока не сообщались. Отправлен запрос, ответ ожидается.
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