08 апреля 2024
07 апреля 2024

В ХМАО может повториться большой паводок 2015 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок Затопленные дома Курган, гаражи затоплены, паводок, наводнение
Югорчан предупредили о риске повторения масштабных подтоплений 2015 года Фото:

Если произойдет наложение двух волн паводка на Оби, то могут повториться масштабные подтопления 2015 года. Тогда Югра переживала сильнейшее наводнение за минувшее десятилетие, а река затопила тысячи частных домов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

«Есть вероятность, что вторая волна будет более интенсивной. Существует риск наложения первой и второй волны. [В этом случае произойдет] ситуация, которую мы проходили в 2015 году», — предупредил Орлов. Его слова передает «Вестник Сургутского района».

Несмотря на это, власти Нижневартовска дали положительный прогноз по весеннему паводку. Они сказали, что пока никаких чрезвычайных ситуаций не предвидится.

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Если произойдет наложение двух волн паводка на Оби, то могут повториться масштабные подтопления 2015 года. Тогда Югра переживала сильнейшее наводнение за минувшее десятилетие, а река затопила тысячи частных домов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. «Есть вероятность, что вторая волна будет более интенсивной. Существует риск наложения первой и второй волны. [В этом случае произойдет] ситуация, которую мы проходили в 2015 году», — предупредил Орлов. Его слова передает «Вестник Сургутского района». Несмотря на это, власти Нижневартовска дали положительный прогноз по весеннему паводку. Они сказали, что пока никаких чрезвычайных ситуаций не предвидится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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