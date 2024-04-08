В ХМАО может повториться большой паводок 2015 года

09 апреля 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Югорчан предупредили о риске повторения масштабных подтоплений 2015 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Если произойдет наложение двух волн паводка на Оби, то могут повториться масштабные подтопления 2015 года. Тогда Югра переживала сильнейшее наводнение за минувшее десятилетие, а река затопила тысячи частных домов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. «Есть вероятность, что вторая волна будет более интенсивной. Существует риск наложения первой и второй волны. [В этом случае произойдет] ситуация, которую мы проходили в 2015 году», — предупредил Орлов. Его слова передает «Вестник Сургутского района». Несмотря на это, власти Нижневартовска дали положительный прогноз по весеннему паводку. Они сказали, что пока никаких чрезвычайных ситуаций не предвидится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если произойдет наложение двух волн паводка на Оби, то могут повториться масштабные подтопления 2015 года. Тогда Югра переживала сильнейшее наводнение за минувшее десятилетие, а река затопила тысячи частных домов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. «Есть вероятность, что вторая волна будет более интенсивной. Существует риск наложения первой и второй волны. [В этом случае произойдет] ситуация, которую мы проходили в 2015 году», — предупредил Орлов. Его слова передает «Вестник Сургутского района». Несмотря на это, власти Нижневартовска дали положительный прогноз по весеннему паводку. Они сказали, что пока никаких чрезвычайных ситуаций не предвидится.