Британия хочет запугать США победой России в конфликте на Украине

I.news: глава МИД Британии Кэмерон прилетел в Вашингтон выпрашивать помощь Киеву

09 апреля 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Министр иностранных дел Британии проведет переговоры с республиканцами в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Вашингтон, чтобы путем запугивания США победой России в украинском конфликте выпросить американские деньги на военную помощь Киеву. Ожидается, что он будет утверждать о потере безопасности в Штатах после проигрыша Украины. Об этом сообщает I.news.co.uk. «Он [Кэмерон] будет утверждать, что поражение Украины сделает Америку менее безопасной и подорвет ее усилия», — передает издание. Также министр иностранных дел Британии проведет переговоры с республиканцами, которые, как считается, блокируют военную помощь Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страну ждет поражение в конфликте, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи. По его словам, при таком исходе Киеву будет не только сложно победить на поле боя, но и сохранить себя в качестве независимого государства, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Вашингтон, чтобы путем запугивания США победой России в украинском конфликте выпросить американские деньги на военную помощь Киеву. Ожидается, что он будет утверждать о потере безопасности в Штатах после проигрыша Украины. Об этом сообщает I.news.co.uk. «Он [Кэмерон] будет утверждать, что поражение Украины сделает Америку менее безопасной и подорвет ее усилия», — передает издание. Также министр иностранных дел Британии проведет переговоры с республиканцами, которые, как считается, блокируют военную помощь Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страну ждет поражение в конфликте, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи. По его словам, при таком исходе Киеву будет не только сложно победить на поле боя, но и сохранить себя в качестве независимого государства, передает телеканал 360.