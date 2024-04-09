Британия хочет запугать США победой России в конфликте на Украине

I.news: глава МИД Британии Кэмерон прилетел в Вашингтон выпрашивать помощь Киеву
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Министр иностранных дел Британии проведет переговоры с республиканцами в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Вашингтон, чтобы путем запугивания США победой России в украинском конфликте выпросить американские деньги на военную помощь Киеву. Ожидается, что он будет утверждать о потере безопасности в Штатах после проигрыша Украины. Об этом сообщает I.news.co.uk.

«Он [Кэмерон] будет утверждать, что поражение Украины сделает Америку менее безопасной и подорвет ее усилия», — передает издание. Также министр иностранных дел Британии проведет переговоры с республиканцами, которые, как считается, блокируют военную помощь Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страну ждет поражение в конфликте, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи. По его словам, при таком исходе Киеву будет не только сложно победить на поле боя, но и сохранить себя в качестве независимого государства, передает телеканал 360.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Вашингтон, чтобы путем запугивания США победой России в украинском конфликте выпросить американские деньги на военную помощь Киеву. Ожидается, что он будет утверждать о потере безопасности в Штатах после проигрыша Украины. Об этом сообщает I.news.co.uk. «Он [Кэмерон] будет утверждать, что поражение Украины сделает Америку менее безопасной и подорвет ее усилия», — передает издание. Также министр иностранных дел Британии проведет переговоры с республиканцами, которые, как считается, блокируют военную помощь Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страну ждет поражение в конфликте, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи. По его словам, при таком исходе Киеву будет не только сложно победить на поле боя, но и сохранить себя в качестве независимого государства, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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