Преступления в ЯНАО станут раскрываться быстрее

В ЯНАО к единой системе подключено почти 3,6 тысяч камер Фото: Илья Московец © URA.RU

С начала 2024 года количество камер видеонаблюдения, подключенных к единой системе, увеличилось почти до 3,6 тысяч. В скором времени их оснастят программой для распознавания лиц, что позволит повысить оперативность раскрытия преступлений, сообщили в департаменте региональной безопасности.

«С начала года общее число камер видеонаблюдения, подключенных к единой системе видеонаблюдения, увеличилось до 3590 единиц. … В текущем году ведется активная работа по подключению камер размещенных на транспортных узлах, остановках, торговых объектах и общественных местах к системе распознавания лиц, что позволит повысить оперативность раскрытия преступлений», — написано в telegram-канале ведомства.

За первые три месяца года к единой системе было подключено 414 камер. Всего она работает в 12 городах. Самая большая система городского видеонаблюдения развернута в Ноябрьске (898 камер), Салехарде (715 камер) и Тарко-Сале (454 камеры).

На въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ будет построен современный комплекс досмотра машин. Это станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещенных грузов.