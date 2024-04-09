В России хотят привязать создание сайтов к «Госуслугам»

В России готовится законопроект, обязывающий администраторов доменов подтверждать свои данные через систему «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Такая договоренность достигнута со всеми акторами, от которых это зависит», — передает слова Горелкина «Коммерсант». Он уточнил, что документ будет внесен в Госдуму в 2024 году. Представители Минцифры также подтвердили, что инициатива обсуждается с заинтересованными сторонами.
Эксперты отмечают, что существующие правила регистрации доменов не гарантируют достоверность данных, поскольку они не проверяются на постоянной основе. Эксперт программных продуктов компании «Код безопасности» Максим Александров указывает на риск использования украденных данных для регистрации доменов. В свою очередь, глава направления сервисов защиты облачного провайдера Nubes Александр Быков считает, что новые меры усложнят массовую регистрацию доменов злоумышленниками. По данным издания, ожидается, что нововведения помогут правительству систематизировать информацию о владельцах доменов для усиления контроля в сфере интернет-регулирования.
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В России готовится законопроект, обязывающий администраторов доменов подтверждать свои данные через систему «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Такая договоренность достигнута со всеми акторами, от которых это зависит», — передает слова Горелкина «Коммерсант». Он уточнил, что документ будет внесен в Госдуму в 2024 году. Представители Минцифры также подтвердили, что инициатива обсуждается с заинтересованными сторонами. Эксперты отмечают, что существующие правила регистрации доменов не гарантируют достоверность данных, поскольку они не проверяются на постоянной основе. Эксперт программных продуктов компании «Код безопасности» Максим Александров указывает на риск использования украденных данных для регистрации доменов. В свою очередь, глава направления сервисов защиты облачного провайдера Nubes Александр Быков считает, что новые меры усложнят массовую регистрацию доменов злоумышленниками. По данным издания, ожидается, что нововведения помогут правительству систематизировать информацию о владельцах доменов для усиления контроля в сфере интернет-регулирования.