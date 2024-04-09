Лавров договорился с МИД Китая о совместной борьбе с терроризмом

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Ван И (слева) и Лавров (справа) обсудили продолжение сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Россия и КНР продолжат сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Также она будет продолжаться по линии многосторонних механизмов в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

«Наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он также поблагодарил Китай за соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Глава МИД РФ отметил, что выборы президента России проходили в условиях всплеска террористических атак Киева и большого давления с западной стороны. Однако голосование прошло успешно. Кроме того, Лавров выразил признательность КНР за поддержу обеспечения суверенных прав граждан РФ в соответствии с Конституцией государства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В результате трагедии погибло 145 человек, еще почти 200 пострадали. Также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что после теракта в Подмосковье девять детей из шести семей стали сиротами, передает телеканал 360.

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Россия и КНР продолжат сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Также она будет продолжаться по линии многосторонних механизмов в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И. «Наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он также поблагодарил Китай за соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Глава МИД РФ отметил, что выборы президента России проходили в условиях всплеска террористических атак Киева и большого давления с западной стороны. Однако голосование прошло успешно. Кроме того, Лавров выразил признательность КНР за поддержу обеспечения суверенных прав граждан РФ в соответствии с Конституцией государства. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В результате трагедии погибло 145 человек, еще почти 200 пострадали. Также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что после теракта в Подмосковье девять детей из шести семей стали сиротами, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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