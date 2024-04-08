В Кургане для очистки оборудования отключат горячую воду

09 апреля 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Горячую воду отключат до 16:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане для проведения работ по чистке водоводяных подогревателей и замены изношенных участков в десятках домов отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании». «В связи с проведением регламентных работ по чистке водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 25, 111, 115, 159 в течение рабочего дня не будет горячей воды. В связи с плановой заменой изношенных участков сетей горячего водоснабжения будет приостановлена подача горячей воды. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в сообщении. Горячую воду отключат в следующих домах: 3 микрорайон, 19, 20А, 21, 22, 23, 24;

11 микрорайон, 1, 5;

ул. Анфиногенова, 100, 102, 106;

ул. Блюхера, 26;

ул. Глинки, 12, 16, 18, 20А, 24;

ул. Дзержинского, 2, 6, 6А, 10А, 12, 14

ул. Зайцева, 85;

ул. Куйбышева, 114, 116, 140, 142, 142А, 146, 148, 151, 153;

пер. Куйбышева, 6

ул. Рабоче-Крестьянская, 8, 10, 14;

ул. Чернореченская, 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107;

ул. Школьная, 68. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане для проведения работ по чистке водоводяных подогревателей и замены изношенных участков в десятках домов отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании». «В связи с проведением регламентных работ по чистке водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 25, 111, 115, 159 в течение рабочего дня не будет горячей воды. В связи с плановой заменой изношенных участков сетей горячего водоснабжения будет приостановлена подача горячей воды. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в сообщении. Горячую воду отключат в следующих домах: