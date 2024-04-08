В Кургане для очистки оборудования отключат горячую воду

В Кургане для проведения работ по чистке водоводяных подогревателей и замены изношенных участков в десятках домов отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».
«В связи с проведением регламентных работ по чистке водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 25, 111, 115, 159 в течение рабочего дня не будет горячей воды. В связи с плановой заменой изношенных участков сетей горячего водоснабжения будет приостановлена подача горячей воды. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в сообщении.
Горячую воду отключат в следующих домах:
- 3 микрорайон, 19, 20А, 21, 22, 23, 24;
- 11 микрорайон, 1, 5;
- ул. Анфиногенова, 100, 102, 106;
- ул. Блюхера, 26;
- ул. Глинки, 12, 16, 18, 20А, 24;
- ул. Дзержинского, 2, 6, 6А, 10А, 12, 14
- ул. Зайцева, 85;
- ул. Куйбышева, 114, 116, 140, 142, 142А, 146, 148, 151, 153;
- пер. Куйбышева, 6
- ул. Рабоче-Крестьянская, 8, 10, 14;
- ул. Чернореченская, 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107;
- ул. Школьная, 68.
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