08 апреля 2024

В Кургане для очистки оборудования отключат горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Горячую воду отключат до 16:00 Фото:

В Кургане для проведения работ по чистке водоводяных подогревателей и замены изношенных участков в десятках домов отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».

«В связи с проведением регламентных работ по чистке водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 25, 111, 115, 159 в течение рабочего дня не будет горячей воды. В связи с плановой заменой изношенных участков сетей горячего водоснабжения будет приостановлена подача горячей воды. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в сообщении.

Горячую воду отключат в следующих домах:

  • 3 микрорайон, 19, 20А, 21, 22, 23, 24;
  • 11 микрорайон, 1, 5;
  • ул. Анфиногенова, 100, 102, 106;
  • ул. Блюхера, 26;
  • ул. Глинки, 12, 16, 18, 20А, 24;
  • ул. Дзержинского, 2, 6, 6А, 10А, 12, 14
  • ул. Зайцева, 85;
  • ул. Куйбышева, 114, 116, 140, 142, 142А, 146, 148, 151, 153;
  • пер. Куйбышева, 6
  • ул. Рабоче-Крестьянская, 8, 10, 14;
  • ул. Чернореченская, 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107;
  • ул. Школьная, 68.

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В Кургане для проведения работ по чистке водоводяных подогревателей и замены изношенных участков в десятках домов отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании». «В связи с проведением регламентных работ по чистке водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 25, 111, 115, 159 в течение рабочего дня не будет горячей воды. В связи с плановой заменой изношенных участков сетей горячего водоснабжения будет приостановлена подача горячей воды. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в сообщении. Горячую воду отключат в следующих домах:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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