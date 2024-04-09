Курганцы выстроились в очереди за водой из колонок. Жители переживают, что из-за угрозы паводка в областном центре затопит Арбинские сооружения. Корреспондент URA.RU поговорила с жителями, выстроившимися в очереди, чтобы понять, к чему готовятся горожане.
На улице Пушкина возле колонки собралось больше десяти человек. У каждого в руках по несколько бутылок по пять литров. Был даже мужчина с двумя большими бутылями по 20 литров. Большинство собравшихся — пенсионеры. Хоть они расстроены, но, сохраняя оптимизм, обсуждают сложившуюся ситуацию.
«Запасаемся водой, хоть и не верим, что нас коснется наводнение. Конечно, переживаем, что воду могут отключить, поэтому и пришли сюда», — озвучили они журналисту. На видео для URA.RU обсуждать ситуацию они отказались.
На каждую пятилитровую бутылку уходит примерно по две минуты. Те, кто набрали, уходят, а на их место уже собираются другие курганцы. Между собой они обсуждают насущные проблемы: походы в больницы, детей и быт. На вопросы журналиста о том, что именно их пугает в паводке, они делятся, что боятся неожиданности. Говорят, что опасаются не успеть собраться и уйти в более безопасное место, потерять свое жилье, которое они обустраивали много лет.
«Здесь у многих есть дети, молодежь живет здесь. Страшно, что мы не знаем, что может произойти дальше, и что будет, если наводнение все же нас коснется», — делятся своими переживаниями жители.
Постепенно, людей становится меньше, последние три человека набирают воду. Автомат продолжает работать бесперебойно, вода в нем еще есть. Пока набираются бутылки, курганцы рассказывают, что при неверии в ситуацию, нельзя относится к паводку беспечно. Один из жильцов делится, что все равно подготовил все необходимое на случай эвакуации — собрал документы, вещи на первое время, договорился с родственниками, чтобы переждать какой-то период, пока паводок не отступит. После люди покинули площадку рядом с автоматом.
Читатели также сообщают, что очереди наблюдаются на других автоматах с водой. Очереди скопили на улицах Омская, Кирова и Коли Мяготина. Такую информацию читатели сообщают в telegram-боте URA.RU. Проблемы с водой наблюдаются и в магазинах. Сообщают, курганцы массово скупают пятилитровые бутылки. Также горожане столкнулись с проблемой заказа бутылок на дом. Специальные компании загружены, на звонки никто не отвечают. В противном случае, заказы принимают с доставкой на следующие дни.
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