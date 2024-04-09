Курганцы стоят в очередях перед водоматами: что возмущет горожан и как будут тратить воду. Фото, видео

Курганцы выстроились в длинные очереди, чтобы набрать воду в колонках

09 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Курганцы запасаются водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцы выстроились в очереди за водой из колонок. Жители переживают, что из-за угрозы паводка в областном центре затопит Арбинские сооружения. Корреспондент URA.RU поговорила с жителями, выстроившимися в очереди, чтобы понять, к чему готовятся горожане. На улице Пушкина возле колонки собралось больше десяти человек. У каждого в руках по несколько бутылок по пять литров. Был даже мужчина с двумя большими бутылями по 20 литров. Большинство собравшихся — пенсионеры. Хоть они расстроены, но, сохраняя оптимизм, обсуждают сложившуюся ситуацию. «Запасаемся водой, хоть и не верим, что нас коснется наводнение. Конечно, переживаем, что воду могут отключить, поэтому и пришли сюда», — озвучили они журналисту. На видео для URA.RU обсуждать ситуацию они отказались. В одном из микрорайонов Кургана люди выстроили за водой Фото: Кристина Чепынина © URA.RU На каждую пятилитровую бутылку уходит примерно по две минуты. Те, кто набрали, уходят, а на их место уже собираются другие курганцы. Между собой они обсуждают насущные проблемы: походы в больницы, детей и быт. На вопросы журналиста о том, что именно их пугает в паводке, они делятся, что боятся неожиданности. Говорят, что опасаются не успеть собраться и уйти в более безопасное место, потерять свое жилье, которое они обустраивали много лет. «Здесь у многих есть дети, молодежь живет здесь. Страшно, что мы не знаем, что может произойти дальше, и что будет, если наводнение все же нас коснется», — делятся своими переживаниями жители. Постепенно, людей становится меньше, последние три человека набирают воду. Автомат продолжает работать бесперебойно, вода в нем еще есть. Пока набираются бутылки, курганцы рассказывают, что при неверии в ситуацию, нельзя относится к паводку беспечно. Один из жильцов делится, что все равно подготовил все необходимое на случай эвакуации — собрал документы, вещи на первое время, договорился с родственниками, чтобы переждать какой-то период, пока паводок не отступит. После люди покинули площадку рядом с автоматом. Читатели также сообщают, что очереди наблюдаются на других автоматах с водой. Очереди скопили на улицах Омская, Кирова и Коли Мяготина. Такую информацию читатели сообщают в telegram-боте URA.RU. Проблемы с водой наблюдаются и в магазинах. Сообщают, курганцы массово скупают пятилитровые бутылки. Также горожане столкнулись с проблемой заказа бутылок на дом. Специальные компании загружены, на звонки никто не отвечают. В противном случае, заказы принимают с доставкой на следующие дни. Жильцы курганского дома приносят с собой несколько бутылок Фото: Кристина Чепынина © URA.RU Очередь за водой в Кургане растет Фото: Кристина Чепынина © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы выстроились в очереди за водой из колонок. Жители переживают, что из-за угрозы паводка в областном центре затопит Арбинские сооружения. Корреспондент URA.RU поговорила с жителями, выстроившимися в очереди, чтобы понять, к чему готовятся горожане. На улице Пушкина возле колонки собралось больше десяти человек. У каждого в руках по несколько бутылок по пять литров. Был даже мужчина с двумя большими бутылями по 20 литров. Большинство собравшихся — пенсионеры. Хоть они расстроены, но, сохраняя оптимизм, обсуждают сложившуюся ситуацию. На каждую пятилитровую бутылку уходит примерно по две минуты. Те, кто набрали, уходят, а на их место уже собираются другие курганцы. Между собой они обсуждают насущные проблемы: походы в больницы, детей и быт. На вопросы журналиста о том, что именно их пугает в паводке, они делятся, что боятся неожиданности. Говорят, что опасаются не успеть собраться и уйти в более безопасное место, потерять свое жилье, которое они обустраивали много лет. Постепенно, людей становится меньше, последние три человека набирают воду. Автомат продолжает работать бесперебойно, вода в нем еще есть. Пока набираются бутылки, курганцы рассказывают, что при неверии в ситуацию, нельзя относится к паводку беспечно. Один из жильцов делится, что все равно подготовил все необходимое на случай эвакуации — собрал документы, вещи на первое время, договорился с родственниками, чтобы переждать какой-то период, пока паводок не отступит. После люди покинули площадку рядом с автоматом. Читатели также сообщают, что очереди наблюдаются на других автоматах с водой. Очереди скопили на улицах Омская, Кирова и Коли Мяготина. Такую информацию читатели сообщают в telegram-боте URA.RU. Проблемы с водой наблюдаются и в магазинах. Сообщают, курганцы массово скупают пятилитровые бутылки. Также горожане столкнулись с проблемой заказа бутылок на дом. Специальные компании загружены, на звонки никто не отвечают. В противном случае, заказы принимают с доставкой на следующие дни.