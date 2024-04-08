В Кургане во время паводка пошел снег. Видео

09 апреля 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Курган накрыл снег (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в период чрезвычайной ситуации с паводками пошел снег. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают читатели. «В Кургане пошел снег. Падают крупные хлопья. Также были замечены капли дождя», — рассказывают URA.RU читатели. Синоптики Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) не сообщали о том, что в городе ожидается снегопад. По их информации, днем 9 апреля будет небольшой дождь, а также облачная погода с прояснениями. Температуру ожидают от +7 до +9 градусов. Мокрый снег ожидался в ночь на 10 апреля. Снег вместе с дождем на 9 апреля прогнозировали синоптики сервиса Gismeteo. Там ожидаются осадки в период с 11:00 до 14:00. В 20:00 ожидается дождь. По информации специалистов сервиса, на 10 апреля осадки пока не ожидаются. В связи с осадками в видео снега выступили и сотрудники курганского управления Госавтоинспекции. Они предупредили предупредили водителей о том, что следует соблюдать безопасную дистанцию, так как ситуация на дорогах может быть опасной. Автолюбителей также попросили воздержаться от поездок на дальние расстояния. Также сотрудники ГИБДД попросили пешеходов быть внимательными на дорогах. Курганцам порекомендовали дожидаться полной остановки транспорта прежде, чем переходить дорогу. Курганский ЦГМС прогнозирует дождь сайт Курганского ЦГМС Gismeteo прогнозирует на 9 апреля мокрый снег сайт Gismeteo Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в период чрезвычайной ситуации с паводками пошел снег. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают читатели. «В Кургане пошел снег. Падают крупные хлопья. Также были замечены капли дождя», — рассказывают URA.RU читатели. Синоптики Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) не сообщали о том, что в городе ожидается снегопад. По их информации, днем 9 апреля будет небольшой дождь, а также облачная погода с прояснениями. Температуру ожидают от +7 до +9 градусов. Мокрый снег ожидался в ночь на 10 апреля. Снег вместе с дождем на 9 апреля прогнозировали синоптики сервиса Gismeteo. Там ожидаются осадки в период с 11:00 до 14:00. В 20:00 ожидается дождь. По информации специалистов сервиса, на 10 апреля осадки пока не ожидаются. В связи с осадками в видео снега выступили и сотрудники курганского управления Госавтоинспекции. Они предупредили предупредили водителей о том, что следует соблюдать безопасную дистанцию, так как ситуация на дорогах может быть опасной. Автолюбителей также попросили воздержаться от поездок на дальние расстояния. Также сотрудники ГИБДД попросили пешеходов быть внимательными на дорогах. Курганцам порекомендовали дожидаться полной остановки транспорта прежде, чем переходить дорогу.