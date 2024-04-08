08 апреля 2024

В ЯНАО мужчина получил приговор за убийство собутыльника

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы жителя Салехарда, зарезавшего собутыльника
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Житель Салехарда убил мужчину в ходе пьяного конфликта Фото:

В Салехарде (ЯНАО) суд приговорил к 12 годам в колонии строго режима мужчину, который зарезал местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнему потерпевшему, а затем скрылся с места преступления. Раненный мужчина скончался на месте происшествия от причиненного ему колото-резаного ранения. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Между потерпевшим и убийцей, выпивающими в одном компании, начался конфликт. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника на территории города. Кроме того, установлено, что он уже был привлечен к уголовной ответственности.

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В Салехарде (ЯНАО) суд приговорил к 12 годам в колонии строго режима мужчину, который зарезал местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнему потерпевшему, а затем скрылся с места преступления. Раненный мужчина скончался на месте происшествия от причиненного ему колото-резаного ранения. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Между потерпевшим и убийцей, выпивающими в одном компании, начался конфликт. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника на территории города. Кроме того, установлено, что он уже был привлечен к уголовной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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