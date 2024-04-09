WSJ: разработки Илона Маска помогают российским бойцам на фронте

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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Посредники отправляют разработки Илона Маска военным из России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Интернет-магазин из Москвы расширил ассортимент товаров, предлагая клиентам спутниковые терминалы Starlink, которые разработал американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск. Посредники отправляют их ВС РФ на передовой на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Московский продавец, который представился только как Олег, сказал, что большая часть его заказов поступала с „новых территорий“ или предназначалась „для использования военными“», — передает газета. Отмечается, что волонтеры занимаются доставкой оборудования российским солдатам. Несмотря на официальный запрет использования этой службы в РФ, количество посредников, отправляющих терминалы, увеличивается.

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX обеспечивает быстрый и относительно безопасный доступ к сети в условиях боевых действий. Эта технология позволяет улучшить связь между военными и командованием, а также управлять дронами и другими важными для современной войны устройствами.

Ранее появилась информация, что армия РФ якобы начала пользоваться системами Starlink в зоне украинского конфликта. Позже Илон Маск опроверг подобные сообщения. Он назвал неправдой прямую или косвенную продажу в Россию.

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Интернет-магазин из Москвы расширил ассортимент товаров, предлагая клиентам спутниковые терминалы Starlink, которые разработал американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск. Посредники отправляют их ВС РФ на передовой на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Московский продавец, который представился только как Олег, сказал, что большая часть его заказов поступала с „новых территорий“ или предназначалась „для использования военными“», — передает газета. Отмечается, что волонтеры занимаются доставкой оборудования российским солдатам. Несмотря на официальный запрет использования этой службы в РФ, количество посредников, отправляющих терминалы, увеличивается. Спутниковый интернет Starlink от SpaceX обеспечивает быстрый и относительно безопасный доступ к сети в условиях боевых действий. Эта технология позволяет улучшить связь между военными и командованием, а также управлять дронами и другими важными для современной войны устройствами. Ранее появилась информация, что армия РФ якобы начала пользоваться системами Starlink в зоне украинского конфликта. Позже Илон Маск опроверг подобные сообщения. Он назвал неправдой прямую или косвенную продажу в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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