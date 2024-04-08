В челябинских реках стал снижаться уровень воды

В реках, протекающих в южных и восточных районах Челябинской области, стал снижаться уровень воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона. При этом там отметили, что в горно-заводской зоне наблюдаются колебания уровней воды.
«В южных районах области отмечена динамика снижения уровня воды до -30 см (Брединский район), в восточных районах динамика снижения уровней до -124 см (Троицкий городской округ). Западные и северные районы колебания уровней от -40 см (Саткинский район) до +13 см (Златоустовский городской округ)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.
Там отметили, что за последние сутки вода покинула территорию девяти частных жилых домов и 19 приусадебных участков. В настоящее время силы и средства находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования. На местах работают комиссии для определения ущерба. Пункты временного размещения готовы принять людей.
«На контроле остается ситуация в четырех населенных пунктах: в селе Кизильском, Южноуральске, селе Париж, поселке Бреды. Также контролируются девять мест перелива воды через автомобильные дороги. Четыре населенных пункта остаются отрезанными паводковыми водами, в них организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей», — добавили в пресс-службе ведомства.
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