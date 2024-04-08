У челябинцев резко вырос спрос на грузоперевозки между городами. Скрин

09 апреля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Самыми востребованными у челябинцев в 2024 году стали грузоперевозки между городами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами. На втором и третьем местах — ремонт телефонов и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, услуги по набору и коррекции текстов разных жанров, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Самые популярные услуги первого квартала 2024 года — грузоперевозки между городами, ремонт мобильных устройств и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, а также услуги по набору и коррекции текстов разных жанров», — сообщили в пресс-службе. Таким образом в начале 2024 года у челябинцев популярны грузоперевозки, мобильные устройства, вождение, грузчики и набор текста. В целом спрос на услуги мастеров в Челябинске вырос на 63% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Также спрос на услуги мастеров вырос в таких городах, как Екатеринбург (+153%), Красноярск (+148%), Хабаровск (+148%), Калининград (+147%) и Москва (+146%). В Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами Скрин: пресс-служба «Авито Услуги» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами. На втором и третьем местах — ремонт телефонов и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, услуги по набору и коррекции текстов разных жанров, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Самые популярные услуги первого квартала 2024 года — грузоперевозки между городами, ремонт мобильных устройств и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, а также услуги по набору и коррекции текстов разных жанров», — сообщили в пресс-службе. Таким образом в начале 2024 года у челябинцев популярны грузоперевозки, мобильные устройства, вождение, грузчики и набор текста. В целом спрос на услуги мастеров в Челябинске вырос на 63% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Также спрос на услуги мастеров вырос в таких городах, как Екатеринбург (+153%), Красноярск (+148%), Хабаровск (+148%), Калининград (+147%) и Москва (+146%).