08 апреля 2024

У челябинцев резко вырос спрос на грузоперевозки между городами. Скрин

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Львица Лола вылетает в Крым. Екатеринбург, грузоперевозки, перевозка животных
Самыми востребованными у челябинцев в 2024 году стали грузоперевозки между городами Фото:

В Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами. На втором и третьем местах — ремонт телефонов и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, услуги по набору и коррекции текстов разных жанров, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Самые популярные услуги первого квартала 2024 года — грузоперевозки между городами, ремонт мобильных устройств и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, а также услуги по набору и коррекции текстов разных жанров», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом в начале 2024 года у челябинцев популярны грузоперевозки, мобильные устройства, вождение, грузчики и набор текста. В целом спрос на услуги мастеров в Челябинске вырос на 63% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Также спрос на услуги мастеров вырос в таких городах, как Екатеринбург (+153%), Красноярск (+148%), Хабаровск (+148%), Калининград (+147%) и Москва (+146%).

В Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами
В Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами

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В Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами. На втором и третьем местах — ремонт телефонов и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, услуги по набору и коррекции текстов разных жанров, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Самые популярные услуги первого квартала 2024 года — грузоперевозки между городами, ремонт мобильных устройств и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, а также услуги по набору и коррекции текстов разных жанров», — сообщили в пресс-службе. Таким образом в начале 2024 года у челябинцев популярны грузоперевозки, мобильные устройства, вождение, грузчики и набор текста. В целом спрос на услуги мастеров в Челябинске вырос на 63% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Также спрос на услуги мастеров вырос в таких городах, как Екатеринбург (+153%), Красноярск (+148%), Хабаровск (+148%), Калининград (+147%) и Москва (+146%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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