В Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами. На втором и третьем местах — ремонт телефонов и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, услуги по набору и коррекции текстов разных жанров, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«Самые популярные услуги первого квартала 2024 года — грузоперевозки между городами, ремонт мобильных устройств и обучение вождению. В топ-5 также вошли услуги грузчиков, а также услуги по набору и коррекции текстов разных жанров», — сообщили в пресс-службе.
Таким образом в начале 2024 года у челябинцев популярны грузоперевозки, мобильные устройства, вождение, грузчики и набор текста. В целом спрос на услуги мастеров в Челябинске вырос на 63% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Также спрос на услуги мастеров вырос в таких городах, как Екатеринбург (+153%), Красноярск (+148%), Хабаровск (+148%), Калининград (+147%) и Москва (+146%).
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