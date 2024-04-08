Власти составили список тюменских деревень, которым грозит потоп

В Абатском районе Тюменской области 22 деревням грозит затопление

09 апреля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

В очаге ЧС оказались более 20 деревень и сел Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Абатском районе Тюменской области 22 деревни оказались в опасной зоне затопления. Список населенных пунктов опубликован в telegram-канале главы района Игоря Васильева. «В Абатском районе подвержены угрозе подтопления 22 населенных пункта, включая районный центр. Мы прошли испытание паводком 2017 года, после которого проделана большая работа на гидротехнических сооружениях. Однако, при критическом подъеме воды возможен перелив через дамбы. Жители всех деревень, подверженных подтоплению, должны быть готовы к эвакуации в пункты временного размещения либо к родственникам, а так же позаботиться о своем имуществе. В нашем районе будут развернуты 9 ПВР», — написал Васильев. В список деревень, которым грозит опасность, вошли: Земляная;

Максимова;

село Водолазово;

Фирсова;

Бурдина;

Ефимова;

Репьева;

Логинова;

село Банниково;

Бокова;

Чупина;

Лихачева;

Узлова;

Татарская;

Конево;

Лапина;

Тельцова;

село Абатское;

Кареглазова;

село Ощепково;

Юрга;

село Назарово. Глава района также отчитался о том, какие меры принимались в муниципалитете для защиты от паводка. Так, осенью 2017 года капитально отремонтирована дамба « Южная», в 2020 году реконструирована дамба «Северная» в Абатском, дамба в селе Ощепково, в 2022-м — дамба садоводческого общества « Междуречье». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абатском районе Тюменской области 22 деревни оказались в опасной зоне затопления. Список населенных пунктов опубликован в telegram-канале главы района Игоря Васильева. «В Абатском районе подвержены угрозе подтопления 22 населенных пункта, включая районный центр. Мы прошли испытание паводком 2017 года, после которого проделана большая работа на гидротехнических сооружениях. Однако, при критическом подъеме воды возможен перелив через дамбы. Жители всех деревень, подверженных подтоплению, должны быть готовы к эвакуации в пункты временного размещения либо к родственникам, а так же позаботиться о своем имуществе. В нашем районе будут развернуты 9 ПВР», — написал Васильев. В список деревень, которым грозит опасность, вошли: Глава района также отчитался о том, какие меры принимались в муниципалитете для защиты от паводка. Так, осенью 2017 года капитально отремонтирована дамба « Южная», в 2020 году реконструирована дамба «Северная» в Абатском, дамба в селе Ощепково, в 2022-м — дамба садоводческого общества « Междуречье».