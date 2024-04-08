08 апреля 2024

МЧС отчиталось о подготовке к весеннему паводку в ХМАО

В ХМАО 46 населенным пунктам угрожает наводнение в период весенних паводков
© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, сотрудники мчс, поисково спасательная машина
В ХМАО спасатели подготовили 64 пункта временного размещения на случай наводнения Фото:

На случай чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка в Югре подготовлено 64 пункта временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.

«Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период спланировано привлечение более 4000 человек и более 1000 единиц техники. Подготовлены аэромобильные группировки и 64 пункта временного размещения», — сообщает ведомство.

В 2023 году в ХМАО был составлен реестр из 46 населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от наводнений в период весенних паводков. Однако в ведомстве уточняют, что на данный момент опасных гидрологических явлений не наблюдается. «Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется круглосуточно», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оценили угрозу наводнения весной 2024 года. По предварительным прогнозам, чрезвычайных ситуаций в период паводков не ожидается.

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На случай чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка в Югре подготовлено 64 пункта временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО в своем telegram-канале. «Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период спланировано привлечение более 4000 человек и более 1000 единиц техники. Подготовлены аэромобильные группировки и 64 пункта временного размещения», — сообщает ведомство. В 2023 году в ХМАО был составлен реестр из 46 населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от наводнений в период весенних паводков. Однако в ведомстве уточняют, что на данный момент опасных гидрологических явлений не наблюдается. «Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется круглосуточно», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оценили угрозу наводнения весной 2024 года. По предварительным прогнозам, чрезвычайных ситуаций в период паводков не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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