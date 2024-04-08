МЧС отчиталось о подготовке к весеннему паводку в ХМАО

В ХМАО 46 населенным пунктам угрожает наводнение в период весенних паводков

09 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

В ХМАО спасатели подготовили 64 пункта временного размещения на случай наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На случай чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка в Югре подготовлено 64 пункта временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО в своем telegram-канале. «Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период спланировано привлечение более 4000 человек и более 1000 единиц техники. Подготовлены аэромобильные группировки и 64 пункта временного размещения», — сообщает ведомство. В 2023 году в ХМАО был составлен реестр из 46 населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от наводнений в период весенних паводков. Однако в ведомстве уточняют, что на данный момент опасных гидрологических явлений не наблюдается. «Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется круглосуточно», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оценили угрозу наводнения весной 2024 года. По предварительным прогнозам, чрезвычайных ситуаций в период паводков не ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На случай чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка в Югре подготовлено 64 пункта временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО в своем telegram-канале. «Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период спланировано привлечение более 4000 человек и более 1000 единиц техники. Подготовлены аэромобильные группировки и 64 пункта временного размещения», — сообщает ведомство. В 2023 году в ХМАО был составлен реестр из 46 населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от наводнений в период весенних паводков. Однако в ведомстве уточняют, что на данный момент опасных гидрологических явлений не наблюдается. «Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется круглосуточно», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оценили угрозу наводнения весной 2024 года. По предварительным прогнозам, чрезвычайных ситуаций в период паводков не ожидается.