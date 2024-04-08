Власти ЯНАО временно отложили объединение муниципалитетов Фото: Александр Константинов © URA.RU

Власти ЯНАО отложили реформу муниципальных округов из-за сильного общественного возмущения. Реформа затевалась для улучшения благосостояния отдаленных районов, но местная власть не смогла правильно донести до населения информацию, теперь реформы ждут администрации муниципалитетов, сообщил URA.RU источник в политических кругах.

«Реформа затевалась для повышения благосостояния сельских районов, и нет сомнений, что поиск путей продолжится, саму муниципальную власть теперь ждут серьезные административные реформы. Главы, показавшие управленческую слабость, будут сняты. Из правительства уже поступила разнарядка о пересмотре доведенных лимитов средств из окружного бюджета в сторону уменьшения», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

По его словам, местным властям придется полагаться больше на свои силы, раз они не захотели включиться в общерегиональную стратегию развития. Реформа предполагала, что Красноселькупский район активно будет вовлечен в проекты «НОВАТЭК», а Приуральский и Лабытнанги будут совместно реализовывать создание туристического кластера федерального масштаба.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного правительства за комментарием о грядущих отставках глав муниципалитетов. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее стало известно, что депутаты думы Приуральского района единогласно высказались против объединения района с городским округом Лабытнанги. Против проголосовали все десять народных избранников.