Власти ЯНАО отложили реформу муниципальных округов из-за сильного общественного возмущения. Реформа затевалась для улучшения благосостояния отдаленных районов, но местная власть не смогла правильно донести до населения информацию, теперь реформы ждут администрации муниципалитетов, сообщил URA.RU источник в политических кругах.
«Реформа затевалась для повышения благосостояния сельских районов, и нет сомнений, что поиск путей продолжится, саму муниципальную власть теперь ждут серьезные административные реформы. Главы, показавшие управленческую слабость, будут сняты. Из правительства уже поступила разнарядка о пересмотре доведенных лимитов средств из окружного бюджета в сторону уменьшения», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
По его словам, местным властям придется полагаться больше на свои силы, раз они не захотели включиться в общерегиональную стратегию развития. Реформа предполагала, что Красноселькупский район активно будет вовлечен в проекты «НОВАТЭК», а Приуральский и Лабытнанги будут совместно реализовывать создание туристического кластера федерального масштаба.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного правительства за комментарием о грядущих отставках глав муниципалитетов. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее стало известно, что депутаты думы Приуральского района единогласно высказались против объединения района с городским округом Лабытнанги. Против проголосовали все десять народных избранников.
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Власти ЯНАО отложили реформу муниципальных округов из-за сильного общественного возмущения. Реформа затевалась для улучшения благосостояния отдаленных районов, но местная власть не смогла правильно донести до населения информацию, теперь реформы ждут администрации муниципалитетов, сообщил URA.RU источник в политических кругах. «Реформа затевалась для повышения благосостояния сельских районов, и нет сомнений, что поиск путей продолжится, саму муниципальную власть теперь ждут серьезные административные реформы. Главы, показавшие управленческую слабость, будут сняты. Из правительства уже поступила разнарядка о пересмотре доведенных лимитов средств из окружного бюджета в сторону уменьшения», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. По его словам, местным властям придется полагаться больше на свои силы, раз они не захотели включиться в общерегиональную стратегию развития. Реформа предполагала, что Красноселькупский район активно будет вовлечен в проекты «НОВАТЭК», а Приуральский и Лабытнанги будут совместно реализовывать создание туристического кластера федерального масштаба. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного правительства за комментарием о грядущих отставках глав муниципалитетов. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее стало известно, что депутаты думы Приуральского района единогласно высказались против объединения района с городским округом Лабытнанги. Против проголосовали все десять народных избранников.