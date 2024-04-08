08 апреля 2024

В ЯНАО депутаты единогласно высказались против реформы муниципалитетов

Дума Приуральского района ЯНАО проголосовала против объединения с Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Публичные слушания. Курган, депутат, совещание, главы
Депутаты думы Приуральского района проголосовали против муниципальной реформы Фото:

Депутаты думы Приуральского района ЯНАО единогласно проголосовали против объединения с Лабытнанги. Это следует из протокола заседания думы, который имеется в распоряжении URA.RU.

«По вопросу „О выражении согласия на преобразование Приуральского района ЯНАО и городского округа Лабытнанги в единое муниципальное образование Приуральский муниципальный округ путем их объединения“ десять депутатов проголосовали против», — следует из протокола заседания думы Приуральского района. Депутаты высказали свою позицию единогласно.

Идея объединения Лабытнанги и Приуральского района обосновывается тем, что на территории двух муниципалитетов создается туристический кластер. Уже имеется позитивный опыт присоединения к Лабытнанги поселка Харп. Далеко не все жители Приуральского района поддержали данную инициативу, активисты создали петицию и запустили опрос в социальных сетях для изучения общественного мнения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты думы Приуральского района ЯНАО единогласно проголосовали против объединения с Лабытнанги. Это следует из протокола заседания думы, который имеется в распоряжении URA.RU. «По вопросу „О выражении согласия на преобразование Приуральского района ЯНАО и городского округа Лабытнанги в единое муниципальное образование Приуральский муниципальный округ путем их объединения“ десять депутатов проголосовали против», — следует из протокола заседания думы Приуральского района. Депутаты высказали свою позицию единогласно. Идея объединения Лабытнанги и Приуральского района обосновывается тем, что на территории двух муниципалитетов создается туристический кластер. Уже имеется позитивный опыт присоединения к Лабытнанги поселка Харп. Далеко не все жители Приуральского района поддержали данную инициативу, активисты создали петицию и запустили опрос в социальных сетях для изучения общественного мнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...