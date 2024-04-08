В ЯНАО депутаты единогласно высказались против реформы муниципалитетов

Депутаты думы Приуральского района ЯНАО единогласно проголосовали против объединения с Лабытнанги. Это следует из протокола заседания думы, который имеется в распоряжении URA.RU.
«По вопросу „О выражении согласия на преобразование Приуральского района ЯНАО и городского округа Лабытнанги в единое муниципальное образование Приуральский муниципальный округ путем их объединения“ десять депутатов проголосовали против», — следует из протокола заседания думы Приуральского района. Депутаты высказали свою позицию единогласно.
Идея объединения Лабытнанги и Приуральского района обосновывается тем, что на территории двух муниципалитетов создается туристический кластер. Уже имеется позитивный опыт присоединения к Лабытнанги поселка Харп. Далеко не все жители Приуральского района поддержали данную инициативу, активисты создали петицию и запустили опрос в социальных сетях для изучения общественного мнения.
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Депутаты думы Приуральского района ЯНАО единогласно проголосовали против объединения с Лабытнанги. Это следует из протокола заседания думы, который имеется в распоряжении URA.RU. «По вопросу „О выражении согласия на преобразование Приуральского района ЯНАО и городского округа Лабытнанги в единое муниципальное образование Приуральский муниципальный округ путем их объединения“ десять депутатов проголосовали против», — следует из протокола заседания думы Приуральского района. Депутаты высказали свою позицию единогласно. Идея объединения Лабытнанги и Приуральского района обосновывается тем, что на территории двух муниципалитетов создается туристический кластер. Уже имеется позитивный опыт присоединения к Лабытнанги поселка Харп. Далеко не все жители Приуральского района поддержали данную инициативу, активисты создали петицию и запустили опрос в социальных сетях для изучения общественного мнения.