Старушку завалило вещами в ее квартире в Челябинской области

Спасатели челябинской областной ПСС спасли старушку из Миасса из-под завалов в ее собственной квартире. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы.
«Днем 8 апреля в Миассе жители многоэтажного дома по улице Ильмен-Тау услышали за стеной женские крики о помощи. Вызвали полицию. Для обеспечения доступа к пострадавшей вызвали спасателей Миасского отряда областной ПСС», — сообщили в пресс-центре ведомства.
С помощью шанцевого инструмента спасатели обеспечили доступ в квартиру. Жилье до потолка было заполнено разного рода запасами и стройматериалами. Пожилую женщину спасатели обнаружили под завалом вещей. Причем среди прочих предметов на пострадавшую упало несколько оконных стекол, из-за чего она боялась пошевелиться.
Пожилая женщина не помнила своего имени и возраста, с трудом понимала происходящее и не могла вспомнить, что случилось. Пенсионерку эвакуировали из квартиры и передали бригаде скорой медпомощи.
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