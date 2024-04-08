08 апреля 2024

Старушку завалило вещами в ее квартире в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные Спасатели Архив Челябинск, мчс, огонь, лестница
Вызволять пенсионерку из-под завалов пришлось спасателям Фото:

Спасатели челябинской областной ПСС спасли старушку из Миасса из-под завалов в ее собственной квартире. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы.

«Днем 8 апреля в Миассе жители многоэтажного дома по улице Ильмен-Тау услышали за стеной женские крики о помощи. Вызвали полицию. Для обеспечения доступа к пострадавшей вызвали спасателей Миасского отряда областной ПСС», — сообщили в пресс-центре ведомства.

С помощью шанцевого инструмента спасатели обеспечили доступ в квартиру. Жилье до потолка было заполнено разного рода запасами и стройматериалами. Пожилую женщину спасатели обнаружили под завалом вещей. Причем среди прочих предметов на пострадавшую упало несколько оконных стекол, из-за чего она боялась пошевелиться.

Пожилая женщина не помнила своего имени и возраста, с трудом понимала происходящее и не могла вспомнить, что случилось. Пенсионерку эвакуировали из квартиры и передали бригаде скорой медпомощи.

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Спасатели челябинской областной ПСС спасли старушку из Миасса из-под завалов в ее собственной квартире. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы. «Днем 8 апреля в Миассе жители многоэтажного дома по улице Ильмен-Тау услышали за стеной женские крики о помощи. Вызвали полицию. Для обеспечения доступа к пострадавшей вызвали спасателей Миасского отряда областной ПСС», — сообщили в пресс-центре ведомства. С помощью шанцевого инструмента спасатели обеспечили доступ в квартиру. Жилье до потолка было заполнено разного рода запасами и стройматериалами. Пожилую женщину спасатели обнаружили под завалом вещей. Причем среди прочих предметов на пострадавшую упало несколько оконных стекол, из-за чего она боялась пошевелиться. Пожилая женщина не помнила своего имени и возраста, с трудом понимала происходящее и не могла вспомнить, что случилось. Пенсионерку эвакуировали из квартиры и передали бригаде скорой медпомощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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