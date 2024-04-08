Ученые предупреждают о высокой концентрации нефтепродуктов в реке ЯНАО

Наиболее высокое загрязнение наблюдается в реке Котутаяха. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую концентрацию нефтепродуктов в устье реки Котутаяха. Углеводородное сырье попадает в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения. Результаты исследования опубликованы в «Научном вестнике ЯНАО».

«Расчеты ИЗВ (индекса загрязнения воды — прим. ред.) показали, что наиболее высокое загрязнение наблюдается в реке Котутаяха. Значение ИЗВ более 10, по уровню экологической опасности вода относится к чрезвычайно грязной, класс качества воды седьмой. <…> Основной вклад в загрязнение воды вносит содержание нефтепродуктов», — отмечают ученые из Салехарда.

Как указывают авторы исследования, в устье реки Котутаяха поверхность воды повсеместно покрыта нефтяной радужной пленкой, здесь ощущается сильный запах нефтепродуктов. «В районе бонов (плавучих заграждений для локализации разливов — прим. ред.) большое скопление нефти, часть которой перетекает через них», — говорится также в публикации.

В водоохранной зоне реки Пякупур исследователи нашли участки, захламленные коммунальными отходами, которые оставили рыбаки и туристы. «В условиях жаркой погоды данные объекты могут стать причиной возникновения лесных пожаров», — предупреждают авторы публикации.

Чтобы предотвратить попадание нефти в реки, ученые рекомендуют обеспечить нормальную эксплуатацию трубопроводов, использовать надежные боновые заграждения, очистить от захламления водоохранную зону водных объектов коммунальными отходами, проводить просветительскую работу с туристами.

Комплексная оценка воды в реках Пякупур и Котутаяха проводилась сотрудниками «Научного центра изучения Арктики» из Салехарда по заказу Русского географического общества. Поводом для научных исследований стало попадание углеводородного сырья с территории действующего Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения в водные объекты. Утечка случилась из-за аварии на трубопроводе.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ попал в список регионов страны с самыми грязными реками, заняв седьмую строчку в антирейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.