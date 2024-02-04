04 февраля 2024
03 февраля 2024

ЯНАО попал в десятку регионов с самыми грязными реками России

Ямал занял 7 строчку в списке самых загрязненных водоемов в стране
© Служба новостей «URA.RU»
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Слив сточных вод, Слехард, река, слив отходов, грязь, экология
На Ямале зафиксировали 98 случаев загрязнения рек за 2023 год Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в список регионов страны с самыми грязными реками, заняв седьмую строчку в антирейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Высокие и экстремальные загрязнения поверхности вод произошли в Ямало-Ненецком автономном округе (3,5%). За 2023 год было зарегистрировано 98 случаев, из них: 66 высоких загрязнений — бассейны рек Надым, Обь, Пур и Таз; 32 экстремально высоких загрязнения — реки Полуй, Пур, Правая Хетта и семь других», — говорится в сообщении аналитиков.

Ранее URA.RU писало о проведении экспедиционных и лабораторных исследований экосистем Нижней Оби учеными из Салехарда (ЯНАО), Тюмени и Барнаула. Специалисты убеждены, что, благодаря большому количеству живых организмов в реке, в водоеме сохраняются высокие показатели к естественному очищению.

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Ямало-Ненецкий автономный округ попал в список регионов страны с самыми грязными реками, заняв седьмую строчку в антирейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Высокие и экстремальные загрязнения поверхности вод произошли в Ямало-Ненецком автономном округе (3,5%). За 2023 год было зарегистрировано 98 случаев, из них: 66 высоких загрязнений — бассейны рек Надым, Обь, Пур и Таз; 32 экстремально высоких загрязнения — реки Полуй, Пур, Правая Хетта и семь других», — говорится в сообщении аналитиков. Ранее URA.RU писало о проведении экспедиционных и лабораторных исследований экосистем Нижней Оби учеными из Салехарда (ЯНАО), Тюмени и Барнаула. Специалисты убеждены, что, благодаря большому количеству живых организмов в реке, в водоеме сохраняются высокие показатели к естественному очищению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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