ЯНАО попал в десятку регионов с самыми грязными реками России

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в список регионов страны с самыми грязными реками, заняв седьмую строчку в антирейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«Высокие и экстремальные загрязнения поверхности вод произошли в Ямало-Ненецком автономном округе (3,5%). За 2023 год было зарегистрировано 98 случаев, из них: 66 высоких загрязнений — бассейны рек Надым, Обь, Пур и Таз; 32 экстремально высоких загрязнения — реки Полуй, Пур, Правая Хетта и семь других», — говорится в сообщении аналитиков.
Ранее URA.RU писало о проведении экспедиционных и лабораторных исследований экосистем Нижней Оби учеными из Салехарда (ЯНАО), Тюмени и Барнаула. Специалисты убеждены, что, благодаря большому количеству живых организмов в реке, в водоеме сохраняются высокие показатели к естественному очищению.
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