Бегуны в ЯНАО помогут особенным детям

На Ямале началась регистрация на полумарафон ЗаБег.РФ

09 апреля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Ямине» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Ямале началась регистрация на участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Информация размещена пресс-службой на официальном сайте правительства ЯНАО. «В этом году участники забега выйдут на старт 19 мая в Надыме. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд „Ямине“ на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития», — говорится в сообщении. К участию допускаются все ямальцы старше шести лет, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Для участия в полумарафоне необходимо пройти регистрацию, внести оплату на сайте проекта. Стоимость зависит от выбранной дистанции. На Ямале полумарафон впервые состоялся в 2021 году в Салехарде (ЯНАО) и собрал 419 бегунов. В 2022 году забег прошел в Новом Уренгое (ЯНАО), в нем приняли участие 713 ямальцев. В 2023 в Ноябрьске (ЯНАО) на старт вышли 879 северян. Общая сумма взносов за три года проведения соревнований составила 848 790 рублей. Эти деньги были направили на реабилитацию детей с особенностями развития. Ранее URA.RU сообщало о том, что за последние шесть лет количество спортсменов в ЯНАО увеличилось на треть. Основными видами спорта, которые интересны ямальцам, являются волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки и единоборства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале началась регистрация на участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Информация размещена пресс-службой на официальном сайте правительства ЯНАО. «В этом году участники забега выйдут на старт 19 мая в Надыме. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд „Ямине“ на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития», — говорится в сообщении. К участию допускаются все ямальцы старше шести лет, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Для участия в полумарафоне необходимо пройти регистрацию, внести оплату на сайте проекта. Стоимость зависит от выбранной дистанции. На Ямале полумарафон впервые состоялся в 2021 году в Салехарде (ЯНАО) и собрал 419 бегунов. В 2022 году забег прошел в Новом Уренгое (ЯНАО), в нем приняли участие 713 ямальцев. В 2023 в Ноябрьске (ЯНАО) на старт вышли 879 северян. Общая сумма взносов за три года проведения соревнований составила 848 790 рублей. Эти деньги были направили на реабилитацию детей с особенностями развития. Ранее URA.RU сообщало о том, что за последние шесть лет количество спортсменов в ЯНАО увеличилось на треть. Основными видами спорта, которые интересны ямальцам, являются волейбол, баскетбол, плавание, лыжные гонки и единоборства.