Челябинская школьница принесла на шоу «Кондитер» торт из гречки. Фото

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Мастер класс французского шеф-кондитера Жерома Шосесса в кондитерской Бонбон. Челябинск, торт, приготовление торта
Челябинская школьница пришла в новый сезон шоу «Кондитер. Дети» Фото:

Подросток из Челябинска Мария Дмитриева стала участницей шоу «Кондитер. Дети» на канале «Пятница!». Школьница представила жюри торт с начинкой из гречки, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Среди претендентов на победу оказалась 15-летняя Мария Дмитриева из Челябинска. На встречу с „королем тортов“ и членами жюри она принесла торт с начинкой из черники и гречки», — рассказали URA.RU на «Пятнице!».

Школьница представила шефу Ренату Агзамову объемный торт в виде единорога. Выпуск с челябинкой появится в эфире вечером 9 апреля.

Девочка принесла на шоу торт в виде единорога с начинкой из черники и гречки
Девочка принесла на шоу торт в виде единорога с начинкой из черники и гречки

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Подросток из Челябинска Мария Дмитриева стала участницей шоу «Кондитер. Дети» на канале «Пятница!». Школьница представила жюри торт с начинкой из гречки, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Среди претендентов на победу оказалась 15-летняя Мария Дмитриева из Челябинска. На встречу с „королем тортов“ и членами жюри она принесла торт с начинкой из черники и гречки», — рассказали URA.RU на «Пятнице!». Школьница представила шефу Ренату Агзамову объемный торт в виде единорога. Выпуск с челябинкой появится в эфире вечером 9 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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