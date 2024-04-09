Челябинская школьница пришла в новый сезон шоу «Кондитер. Дети» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подросток из Челябинска Мария Дмитриева стала участницей шоу «Кондитер. Дети» на канале «Пятница!». Школьница представила жюри торт с начинкой из гречки, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Среди претендентов на победу оказалась 15-летняя Мария Дмитриева из Челябинска. На встречу с „королем тортов“ и членами жюри она принесла торт с начинкой из черники и гречки», — рассказали URA.RU на «Пятнице!».

Школьница представила шефу Ренату Агзамову объемный торт в виде единорога. Выпуск с челябинкой появится в эфире вечером 9 апреля.

Девочка принесла на шоу торт в виде единорога с начинкой из черники и гречки фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»