В ЯНАО ищут председателя районного суда

Квалификационная коллегия судей ЯНАО ищет председателя Ямальского районного суда

09 апреля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

В Ямальском районе открыта вакансия председателя районного суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямальском районе (ЯНАО) открыта вакансия на должность председателя районного суда. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона. «Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Последний день приема документов 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о вакантных должностях в судах Ямала. Квалификационная коллегия судей региона объявила о приеме документов на три вакантных должности — судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямальском районе (ЯНАО) открыта вакансия на должность председателя районного суда. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона. «Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Последний день приема документов 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о вакантных должностях в судах Ямала. Квалификационная коллегия судей региона объявила о приеме документов на три вакантных должности — судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО.