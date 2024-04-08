В ЯНАО ищут председателя районного суда

В Ямальском районе (ЯНАО) открыта вакансия на должность председателя районного суда. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.
«Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Последний день приема документов 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о вакантных должностях в судах Ямала. Квалификационная коллегия судей региона объявила о приеме документов на три вакантных должности — судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Ямальском районе (ЯНАО) открыта вакансия на должность председателя районного суда. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона. «Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Последний день приема документов 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о вакантных должностях в судах Ямала. Квалификационная коллегия судей региона объявила о приеме документов на три вакантных должности — судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО.