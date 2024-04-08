08 апреля 2024

В ЯНАО ищут председателя районного суда

Квалификационная коллегия судей ЯНАО ищет председателя Ямальского районного суда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы соцзащиты, Людмилы Яшиной. Курган, судебное заседание, судья, суд
В Ямальском районе открыта вакансия председателя районного суда Фото:

В Ямальском районе (ЯНАО) открыта вакансия на должность председателя районного суда. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.

«Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Последний день приема документов 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о вакантных должностях в судах Ямала. Квалификационная коллегия судей региона объявила о приеме документов на три вакантных должности — судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямальском районе (ЯНАО) открыта вакансия на должность председателя районного суда. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона. «Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Последний день приема документов 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о вакантных должностях в судах Ямала. Квалификационная коллегия судей региона объявила о приеме документов на три вакантных должности — судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...