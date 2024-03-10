10 марта 2024

В ЯНАО объявлены три вакансии на судейские должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу тренера конной школы Рифей. Челябинск, правосудие, судья, суд, мантия
В ЯНАО открылись три вакансии на судейские должности Фото:

Квалификационная коллегия судей округа объявила о приеме документов на три вакантных должности — двух мировых судей и одного федерального судьи, сообщает Управление Судебного департамента в ЯНАО.

Как следует из объявления, размещенного на сайте окружного управления, претенденты могут подать документы на должность судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО. Секретарь ККС принимает документы до восьмого апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Надыма (ЯНАО) к обязанностям приступил судья из Кургана. Председатель суда Виталий Анохин представил коллективу судью Дениса Давыдова.

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Квалификационная коллегия судей округа объявила о приеме документов на три вакантных должности — двух мировых судей и одного федерального судьи, сообщает Управление Судебного департамента в ЯНАО. Как следует из объявления, размещенного на сайте окружного управления, претенденты могут подать документы на должность судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО. Секретарь ККС принимает документы до восьмого апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Надыма (ЯНАО) к обязанностям приступил судья из Кургана. Председатель суда Виталий Анохин представил коллективу судью Дениса Давыдова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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