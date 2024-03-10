В ЯНАО объявлены три вакансии на судейские должности

Квалификационная коллегия судей округа объявила о приеме документов на три вакантных должности — двух мировых судей и одного федерального судьи, сообщает Управление Судебного департамента в ЯНАО.
Как следует из объявления, размещенного на сайте окружного управления, претенденты могут подать документы на должность судьи Шурышкарского районного суда, а также мировых судей в судебные районы Ноябрьского горсуда и Губкинского райсуда ЯНАО. Секретарь ККС принимает документы до восьмого апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Надыма (ЯНАО) к обязанностям приступил судья из Кургана. Председатель суда Виталий Анохин представил коллективу судью Дениса Давыдова.
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