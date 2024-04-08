В Тюмени вновь сменится глава реготделения «Новых людей»

09 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Тюменский внутрипол и центральный штаб «Новых» согласовывают руководителя реготделения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Новых людей» в Тюменской области вновь ждут перемены. Недавно назначенный секретарь Кирилл Бочков покинет должность в ближайшее время, а на замену ему найдут местного руководителя. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников в политическом бомонде региона. «Решение в центральном штабе партии приняли по результатам выборов президента: кандидат Владислав Даванков набрал в Тюменской области чуть больше 2%, что продемонстрировало отношение местных элит к выходцу из Екатеринбурга Бочкову», — сообщают агентству информированные источники. По данным URA.RU, внутриполитический блок местного правительства вновь потребовал от федеральных «Новых людей» человека из Тюмени на должность руководителя реготделения. Кого из тюменской политтусовки удастся согласовать с обеих сторон пока остается интригой. Тюменские элиты настаивали местном руководителе еще с 2021 года. Тогда реготделение возглавлял Владислав Осатюк, покинувший должность после скандала на выборах-2023. Как ранее сообщало агентство, политик покинул Тюмень и получил должность в министерстве цифрового развития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Новых людей» в Тюменской области вновь ждут перемены. Недавно назначенный секретарь Кирилл Бочков покинет должность в ближайшее время, а на замену ему найдут местного руководителя. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников в политическом бомонде региона. «Решение в центральном штабе партии приняли по результатам выборов президента: кандидат Владислав Даванков набрал в Тюменской области чуть больше 2%, что продемонстрировало отношение местных элит к выходцу из Екатеринбурга Бочкову», — сообщают агентству информированные источники. По данным URA.RU, внутриполитический блок местного правительства вновь потребовал от федеральных «Новых людей» человека из Тюмени на должность руководителя реготделения. Кого из тюменской политтусовки удастся согласовать с обеих сторон пока остается интригой. Тюменские элиты настаивали местном руководителе еще с 2021 года. Тогда реготделение возглавлял Владислав Осатюк, покинувший должность после скандала на выборах-2023. Как ранее сообщало агентство, политик покинул Тюмень и получил должность в министерстве цифрового развития.