В Тюмени вновь сменится глава реготделения «Новых людей»

«Новых людей» в Тюменской области вновь ждут перемены. Недавно назначенный секретарь Кирилл Бочков покинет должность в ближайшее время, а на замену ему найдут местного руководителя. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников в политическом бомонде региона.
«Решение в центральном штабе партии приняли по результатам выборов президента: кандидат Владислав Даванков набрал в Тюменской области чуть больше 2%, что продемонстрировало отношение местных элит к выходцу из Екатеринбурга Бочкову», — сообщают агентству информированные источники.
По данным URA.RU, внутриполитический блок местного правительства вновь потребовал от федеральных «Новых людей» человека из Тюмени на должность руководителя реготделения. Кого из тюменской политтусовки удастся согласовать с обеих сторон пока остается интригой.
Тюменские элиты настаивали местном руководителе еще с 2021 года. Тогда реготделение возглавлял Владислав Осатюк, покинувший должность после скандала на выборах-2023. Как ранее сообщало агентство, политик покинул Тюмень и получил должность в министерстве цифрового развития.
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«Новых людей» в Тюменской области вновь ждут перемены. Недавно назначенный секретарь Кирилл Бочков покинет должность в ближайшее время, а на замену ему найдут местного руководителя. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников в политическом бомонде региона. «Решение в центральном штабе партии приняли по результатам выборов президента: кандидат Владислав Даванков набрал в Тюменской области чуть больше 2%, что продемонстрировало отношение местных элит к выходцу из Екатеринбурга Бочкову», — сообщают агентству информированные источники. По данным URA.RU, внутриполитический блок местного правительства вновь потребовал от федеральных «Новых людей» человека из Тюмени на должность руководителя реготделения. Кого из тюменской политтусовки удастся согласовать с обеих сторон пока остается интригой. Тюменские элиты настаивали местном руководителе еще с 2021 года. Тогда реготделение возглавлял Владислав Осатюк, покинувший должность после скандала на выборах-2023. Как ранее сообщало агентство, политик покинул Тюмень и получил должность в министерстве цифрового развития.