В Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в компьютерный клуб

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники ОМОНа зашли в компьютерный клуб «КиберПрайд» и скрутили геймера. Парня подозревают в грабеже, сказал URA.RU источник в правоохранительных органах.
По его словам, задержание произошло неделю назад. Парню — около 20 лет. «Насколько мне известно, грабеж был совершен еще в 2022 году, однако заявление было написано недавно. Вот его вычислили и поймали», — пояснил собеседник.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ ожидается. Оперативно дозвониться до клуба не получилось, никто не ответил на звонок корреспондента.
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