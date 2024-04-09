В Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в компьютерный клуб

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
Силовики задержали одного из посетителей (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники ОМОНа зашли в компьютерный клуб «КиберПрайд» и скрутили геймера. Парня подозревают в грабеже, сказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержание произошло неделю назад. Парню — около 20 лет. «Насколько мне известно, грабеж был совершен еще в 2022 году, однако заявление было написано недавно. Вот его вычислили и поймали», — пояснил собеседник.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ ожидается. Оперативно дозвониться до клуба не получилось, никто не ответил на звонок корреспондента.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники ОМОНа зашли в компьютерный клуб «КиберПрайд» и скрутили геймера. Парня подозревают в грабеже, сказал URA.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, задержание произошло неделю назад. Парню — около 20 лет. «Насколько мне известно, грабеж был совершен еще в 2022 году, однако заявление было написано недавно. Вот его вычислили и поймали», — пояснил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ ожидается. Оперативно дозвониться до клуба не получилось, никто не ответил на звонок корреспондента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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