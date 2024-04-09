В Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в компьютерный клуб

09 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Силовики задержали одного из посетителей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники ОМОНа зашли в компьютерный клуб «КиберПрайд» и скрутили геймера. Парня подозревают в грабеже, сказал URA.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, задержание произошло неделю назад. Парню — около 20 лет. «Насколько мне известно, грабеж был совершен еще в 2022 году, однако заявление было написано недавно. Вот его вычислили и поймали», — пояснил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ ожидается. Оперативно дозвониться до клуба не получилось, никто не ответил на звонок корреспондента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники ОМОНа зашли в компьютерный клуб «КиберПрайд» и скрутили геймера. Парня подозревают в грабеже, сказал URA.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, задержание произошло неделю назад. Парню — около 20 лет. «Насколько мне известно, грабеж был совершен еще в 2022 году, однако заявление было написано недавно. Вот его вычислили и поймали», — пояснил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ ожидается. Оперативно дозвониться до клуба не получилось, никто не ответил на звонок корреспондента.