«Офицеры России» предупредили о больших поставках Vampire, которыми обстреливают Белгород

Подполковник Шкурлатов: РСЗО Vampire Украине могут поставлять 40 стран

09 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Vampire Россия пытается уничтожать еще на этапе их развертывания, сказал Роман Шкурлатов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины может оказаться гораздо больше РСЗО Vampire, которыми обстреливают Белгород, чем официально заявлено. К Чехии, которая передала 20 установок, могли присоединиться еще 40 стран, имеющих «Вампиров» на вооружении. Поскольку эти системы были замечены и уничтожались сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. Сколько «Вампиров» есть у ВСУ «Мы знаем, что Украина получила от Чехии партию РСЗО RM-70 Vampire в 2022 году. Заявлялось, что в нее вошли как минимум 20 подобных систем. Наши вооруженные силы уже не первый раз уничтожают этих чешских „Вампиров“ на разных направлениях, в том числе на Белгородском, Запорожском, Лиманском. 20 системами вряд ли они ограничатся, потому что поставлять их может не только Чехия. На данный момент более 40 стран, где РСЗО Vampire так или иначе стоит на вооружении. Это бывшие советские республики, в том числе Азербайджан, который неоднократно был уличен в том, что он поставляет вооружение для ВСУ», — сказал Роман Шкурлатов. Что такое РСЗО RM-70 Vampire Новость по теме Гладков показал последствия обстрела Белгорода «Вампирами». Фото Он объяснил, что из себя представляет данная установка. «Разработка этого проекта была начата в 1995 году, то есть после развала СССР, но основой для чешской системы была выбрана советская РСЗО „Град“ (БМ-21). Vampire — более современная и продвинутая установка в техническом плане. Улучшена система управления огнем. Туда были добавлены новые возможности для ведения огня, в том числе в условиях плохой видимости. Использовались реактивные боеприпасы, что позволяло увеличить дальность. Максимально она может достигать 40 километров. Это позволяет им спокойно обстреливать террористическими методами Белгород», — отметил полковник запаса. Как бороться с атаками «Вампиров» Остановить обстрелы российских регионов можно путем уничтожения самих украинских РСЗО и созданием санитарной зоны для защиты мирного населения, добавил председатель правления «Офицеров России». «Их нужно выявлять и поражать. Сейчас их уничтожают с помощью „Града“, высокоточных боеприпасов, включая „Ланцеты“, „Камикадзе“ и другие БПЛА. Наша задача — работать на упреждение. То есть наносить им поражение на этапе развертывания, попытки нанесения удара. В крайнем случае — уничтожать эту установку, которая пытается скрыться. Для этого есть соответствующие визуальные средства наблюдения и разведки. Однако даже если гипотетически будут уничтожены все установки, это полностью не обезопасит Белгород. Это может сделать только расширение санитарного кордона к западным границам, то есть освобождение Харьковской области и продвижение вооруженных сил России дальше на запад. Все остальное, к сожалению, пока будут полумеры», — заключил Шкурлатов. Накануне ВС РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали украинскую РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. До этого средства ПВО уничтожили 10 снарядов этой системы над регионом. Такая работа ведется практически в ежедневном порядке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Украины может оказаться гораздо больше РСЗО Vampire, которыми обстреливают Белгород, чем официально заявлено. К Чехии, которая передала 20 установок, могли присоединиться еще 40 стран, имеющих «Вампиров» на вооружении. Поскольку эти системы были замечены и уничтожались сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. «Мы знаем, что Украина получила от Чехии партию РСЗО RM-70 Vampire в 2022 году. Заявлялось, что в нее вошли как минимум 20 подобных систем. Наши вооруженные силы уже не первый раз уничтожают этих чешских „Вампиров“ на разных направлениях, в том числе на Белгородском, Запорожском, Лиманском. 20 системами вряд ли они ограничатся, потому что поставлять их может не только Чехия. На данный момент более 40 стран, где РСЗО Vampire так или иначе стоит на вооружении. Это бывшие советские республики, в том числе Азербайджан, который неоднократно был уличен в том, что он поставляет вооружение для ВСУ», — сказал Роман Шкурлатов. Он объяснил, что из себя представляет данная установка. «Разработка этого проекта была начата в 1995 году, то есть после развала СССР, но основой для чешской системы была выбрана советская РСЗО „Град“ (БМ-21). Vampire — более современная и продвинутая установка в техническом плане. Улучшена система управления огнем. Туда были добавлены новые возможности для ведения огня, в том числе в условиях плохой видимости. Использовались реактивные боеприпасы, что позволяло увеличить дальность. Максимально она может достигать 40 километров. Это позволяет им спокойно обстреливать террористическими методами Белгород», — отметил полковник запаса. Остановить обстрелы российских регионов можно путем уничтожения самих украинских РСЗО и созданием санитарной зоны для защиты мирного населения, добавил председатель правления «Офицеров России». «Их нужно выявлять и поражать. Сейчас их уничтожают с помощью „Града“, высокоточных боеприпасов, включая „Ланцеты“, „Камикадзе“ и другие БПЛА. Наша задача — работать на упреждение. То есть наносить им поражение на этапе развертывания, попытки нанесения удара. В крайнем случае — уничтожать эту установку, которая пытается скрыться. Для этого есть соответствующие визуальные средства наблюдения и разведки. Однако даже если гипотетически будут уничтожены все установки, это полностью не обезопасит Белгород. Это может сделать только расширение санитарного кордона к западным границам, то есть освобождение Харьковской области и продвижение вооруженных сил России дальше на запад. Все остальное, к сожалению, пока будут полумеры», — заключил Шкурлатов. Накануне ВС РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали украинскую РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. До этого средства ПВО уничтожили 10 снарядов этой системы над регионом. Такая работа ведется практически в ежедневном порядке.