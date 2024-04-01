Mash: три человека пострадали в результате обстрела Белгорода

01 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Белгород попал под обстрел ВСУ, пишет Mash Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры. «Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что удар был проведен со стороны ВСУ и пришелся на район Харгоры. Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу. Осколки попали недалеко от кинотеатра «Русич» и гипермаркета «Линия», передали в telegram-канале. Обновлено в 17:00: Минобороны сообщает , что около 16:00 ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры. «Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что удар был проведен со стороны ВСУ и пришелся на район Харгоры. Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу. Осколки попали недалеко от кинотеатра «Русич» и гипермаркета «Линия», передали в telegram-канале. Обновлено в 17:00: Минобороны сообщает, что около 16:00 ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».