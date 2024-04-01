Mash: три человека пострадали в результате обстрела Белгорода

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Белгород попал под обстрел ВСУ, пишет Mash Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры.

«Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что удар был проведен со стороны ВСУ и пришелся на район Харгоры.

Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу. Осколки попали недалеко от кинотеатра «Русич» и гипермаркета «Линия», передали в telegram-канале.

Обновлено в 17:00: Минобороны сообщает, что около 16:00 ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

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Три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры. «Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что удар был проведен со стороны ВСУ и пришелся на район Харгоры. Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу. Осколки попали недалеко от кинотеатра «Русич» и гипермаркета «Линия», передали в telegram-канале. Обновлено в 17:00: Минобороны сообщает, что около 16:00 ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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