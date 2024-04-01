Mash: три человека пострадали в результате обстрела Белгорода

Белгород попал под обстрел ВСУ, пишет Mash
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры.
«Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что удар был проведен со стороны ВСУ и пришелся на район Харгоры.
Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу. Осколки попали недалеко от кинотеатра «Русич» и гипермаркета «Линия», передали в telegram-канале.
Обновлено в 17:00: Минобороны
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