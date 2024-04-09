МВД: в Орске задействованы почти 1000 полицейских для борьбы с мародерами

09 апреля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Полицейские на катерах патрулируют Орск, чтобы пресечь попытки мародерства Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Оренбургской области в городе Орск на подтопленных территориях задействованы свыше 900 полицейских. Они патрулируют местность, чтобы пресекать попытки мародерства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Для обеспечения правопорядка задействовано более 900 сотрудников полиции, в том числе привлеченных из других районов области», — написала Волк в своем telegram-канале . Она добавила, что МЧС России на катерах патрулируют местность, чтобы пресечь случаи мародерства. Также полицейские проводят круглосуточные дежурства на подтопленных территориях. Ранее мэр города Василий Козупица сообщил, что в Орске будет усилен патруль правоохранительных органов, они будут бороться со случаями мародерства. По словам мэра города, люди переживают за свое имущество, которые им пришлось бросить в домах при эвакуации, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области в городе Орск на подтопленных территориях задействованы свыше 900 полицейских. Они патрулируют местность, чтобы пресекать попытки мародерства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Для обеспечения правопорядка задействовано более 900 сотрудников полиции, в том числе привлеченных из других районов области», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что МЧС России на катерах патрулируют местность, чтобы пресечь случаи мародерства. Также полицейские проводят круглосуточные дежурства на подтопленных территориях. Ранее мэр города Василий Козупица сообщил, что в Орске будет усилен патруль правоохранительных органов, они будут бороться со случаями мародерства. По словам мэра города, люди переживают за свое имущество, которые им пришлось бросить в домах при эвакуации, передает «Национальная служба новостей».