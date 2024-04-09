Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов приютил щенка, которого хозяева оставили в затопляемой зоне. Об этом сообщил сам политик.
«Сегодня с дочерью взяли щенка, оставленного хозяевами в затопляемой зоне. Спасибо волонтерам которые спасли щенка, покормили, полечили и передали в наши надежные руки! Просим всех неравнодушных помочь и приютить домашних животных, хотя бы на время паводка!» — написал Камшилов на своей странице в «ВКонтакте».
В Кургане ожидается беспрецедентное наводнение, в регионе объявлен режим ЧС. Вода в реке Тобол, по прогнозным данным, поднимется до 11 метров. В зону подтопления рискует попасть даже центр города. Все подробности эвакуации и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов приютил щенка, которого хозяева оставили в затопляемой зоне. Об этом сообщил сам политик. «Сегодня с дочерью взяли щенка, оставленного хозяевами в затопляемой зоне. Спасибо волонтерам которые спасли щенка, покормили, полечили и передали в наши надежные руки! Просим всех неравнодушных помочь и приютить домашних животных, хотя бы на время паводка!» — написал Камшилов на своей странице в «ВКонтакте». В Кургане ожидается беспрецедентное наводнение, в регионе объявлен режим ЧС. Вода в реке Тобол, по прогнозным данным, поднимется до 11 метров. В зону подтопления рискует попасть даже центр города. Все подробности эвакуации и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.