Курганский депутат забрал щенка, оставленного в зоне затопления. Фото

09 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Депутат Иван Камшилов помогает животным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов приютил щенка, которого хозяева оставили в затопляемой зоне. Об этом сообщил сам политик. «Сегодня с дочерью взяли щенка, оставленного хозяевами в затопляемой зоне. Спасибо волонтерам которые спасли щенка, покормили, полечили и передали в наши надежные руки! Просим всех неравнодушных помочь и приютить домашних животных, хотя бы на время паводка!» — написал Камшилов на своей странице в «ВКонтакте». В Кургане ожидается беспрецедентное наводнение, в регионе объявлен режим ЧС. Вода в реке Тобол, по прогнозным данным, поднимется до 11 метров. В зону подтопления рискует попасть даже центр города. Все подробности эвакуации и читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Депутат забрал собаку из затопляемой зоны страница «Камшилов», vk.com Щенка курганцы оставили в зоне затопления страница «Камшилов», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов приютил щенка, которого хозяева оставили в затопляемой зоне. Об этом сообщил сам политик. «Сегодня с дочерью взяли щенка, оставленного хозяевами в затопляемой зоне. Спасибо волонтерам которые спасли щенка, покормили, полечили и передали в наши надежные руки! Просим всех неравнодушных помочь и приютить домашних животных, хотя бы на время паводка!» — написал Камшилов на своей странице в «ВКонтакте». В Кургане ожидается беспрецедентное наводнение, в регионе объявлен режим ЧС. Вода в реке Тобол, по прогнозным данным, поднимется до 11 метров. В зону подтопления рискует попасть даже центр города. Все подробности эвакуации и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.