Курганский депутат забрал щенка, оставленного в зоне затопления. Фото

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Заседание фракции КПРФ в городской думе. Курган, камшилов иван, портрет
Депутат Иван Камшилов помогает животным Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов приютил щенка, которого хозяева оставили в затопляемой зоне. Об этом сообщил сам политик.

«Сегодня с дочерью взяли щенка, оставленного хозяевами в затопляемой зоне. Спасибо волонтерам которые спасли щенка, покормили, полечили и передали в наши надежные руки! Просим всех неравнодушных помочь и приютить домашних животных, хотя бы на время паводка!» — написал Камшилов на своей странице в «ВКонтакте».

В Кургане ожидается беспрецедентное наводнение, в регионе объявлен режим ЧС. Вода в реке Тобол, по прогнозным данным, поднимется до 11 метров. В зону подтопления рискует попасть даже центр города. Все подробности эвакуации и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

Депутат забрал собаку из затопляемой зоны
Депутат забрал собаку из затопляемой зоны
Щенка курганцы оставили в зоне затопления
Щенка курганцы оставили в зоне затопления

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Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов приютил щенка, которого хозяева оставили в затопляемой зоне. Об этом сообщил сам политик. «Сегодня с дочерью взяли щенка, оставленного хозяевами в затопляемой зоне. Спасибо волонтерам которые спасли щенка, покормили, полечили и передали в наши надежные руки! Просим всех неравнодушных помочь и приютить домашних животных, хотя бы на время паводка!» — написал Камшилов на своей странице в «ВКонтакте». В Кургане ожидается беспрецедентное наводнение, в регионе объявлен режим ЧС. Вода в реке Тобол, по прогнозным данным, поднимется до 11 метров. В зону подтопления рискует попасть даже центр города. Все подробности эвакуации и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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