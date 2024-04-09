Прокуратура Челябинской области организовала проверку в одной из школ Южноуральска, в которой обрушился потолок. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Прокуратурой области организована проверка по размещенной в СМИ публикации об обрушении потолка в одной из школ Южноуральска. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Информация об обрушении потолка в школе появилась в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». После проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав обучающихся на безопасные условия.
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