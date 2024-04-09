Прокуратура проверит школу в Южноуральске, где обрушился потолок. Фото

09 апреля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

В школе Южноуральска обрушился потолок, прокуратура проводит проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области организовала проверку в одной из школ Южноуральска, в которой обрушился потолок. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Прокуратурой области организована проверка по размещенной в СМИ публикации об обрушении потолка в одной из школ Южноуральска. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Информация об обрушении потолка в школе появилась в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». После проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав обучающихся на безопасные условия. Обрушение потолка в одной из школ Южноуральска паблик в соцсети «ВКонтакте VIP Южноуральск фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в одной из школ Южноуральска, в которой обрушился потолок. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Прокуратурой области организована проверка по размещенной в СМИ публикации об обрушении потолка в одной из школ Южноуральска. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Информация об обрушении потолка в школе появилась в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». После проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав обучающихся на безопасные условия.