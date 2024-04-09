Прокуратура проверит школу в Южноуральске, где обрушился потолок. Фото

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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потоп, потолок, плесень, протечка крыши, школа
В школе Южноуральска обрушился потолок, прокуратура проводит проверку Фото:

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в одной из школ Южноуральска, в которой обрушился потолок. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Прокуратурой области организована проверка по размещенной в СМИ публикации об обрушении потолка в одной из школ Южноуральска. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Информация об обрушении потолка в школе появилась в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». После проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав обучающихся на безопасные условия.

Обрушение потолка в одной из школ Южноуральска
Обрушение потолка в одной из школ Южноуральска

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку в одной из школ Южноуральска, в которой обрушился потолок. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Прокуратурой области организована проверка по размещенной в СМИ публикации об обрушении потолка в одной из школ Южноуральска. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Информация об обрушении потолка в школе появилась в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». После проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав обучающихся на безопасные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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