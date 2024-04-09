Замгенпрокурора РФ Зайцев встал на защиту прав челябинских инвалидов

09 апреля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев поручил защитить права инвалидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев защитил права двух пожилых челябинских инвалидов, обратившихся к нему за помощью. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, все их обращения были проверены, права граждан защищены. «В первом случае 62-летняя жительница села Новобурино, являющаяся инвалидом 2 группы, сообщила о нарушении ее прав в связи с отсутствием пандуса в многоквартирном жилом доме, где она проживает. Во втором случае к Сергею Зайцеву обратилась 73-летняя женщина, проживающая в селе Халитово. Она указала, что является инвалидом 3 группы и имеет право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Несмотря на это, в районной больнице ей не были предоставлены лекарства для лечения диабета, а также тест полоски для измерения уровня сахара в крови», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления. Там отметили, что, выслушав рассказы женщин, Зайцев поручил провести прокурорскую проверку. Она подтвердила сказанное. По итогу в селе Новобурино для инвалида установили пандус у подъезда, а в селе Халитово жительницу района обеспечили медикаментами. Во всех случаях виновные лица были привлечены к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев защитил права двух пожилых челябинских инвалидов, обратившихся к нему за помощью. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, все их обращения были проверены, права граждан защищены. «В первом случае 62-летняя жительница села Новобурино, являющаяся инвалидом 2 группы, сообщила о нарушении ее прав в связи с отсутствием пандуса в многоквартирном жилом доме, где она проживает. Во втором случае к Сергею Зайцеву обратилась 73-летняя женщина, проживающая в селе Халитово. Она указала, что является инвалидом 3 группы и имеет право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Несмотря на это, в районной больнице ей не были предоставлены лекарства для лечения диабета, а также тест полоски для измерения уровня сахара в крови», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления. Там отметили, что, выслушав рассказы женщин, Зайцев поручил провести прокурорскую проверку. Она подтвердила сказанное. По итогу в селе Новобурино для инвалида установили пандус у подъезда, а в селе Халитово жительницу района обеспечили медикаментами. Во всех случаях виновные лица были привлечены к ответственности.