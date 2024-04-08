На Ямале ученые изучают влияние речного стока на автодорогу

Ученые разрабатывают модель изучения изменений климата для Ямала

На Ямале геоэкологи изучают состояние почвы, чтобы предотвратить размытие автодорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для Ямало-Ненецкого автономного округа учеными и геоэкологами разрабатывается новая модель изучения изменений климата, которая позволит предотвратить разрушение почвы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента внешних связей.

«Ямальские геоэкологи и ученые из МГУ разрабатывают водно-эрозионную модель для ЯНАО. Региональная модель позволит прогнозировать неблагоприятные гидрологические процессы, оказывающие влияние на объекты капитального строительства в условиях деградации многолетней мерзлоты», — говорится в сообщении.

На данный момент ученые проверяют, как распределяется снежный покров на территории автомобильной дороги Салехард-Надым-Новый Уренгой. Изучение состояния почвы поможет предотвратить размыв и деформацию дорожного участка.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Ямала Дмитрий Артюхов назвал защиту экологии приоритетом региона. ЯНАО одним из первых в стране разработал план адаптации к климатическим изменениям.