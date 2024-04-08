На Ямале ученые изучают влияние речного стока на автодорогу

Для Ямало-Ненецкого автономного округа учеными и геоэкологами разрабатывается новая модель изучения изменений климата, которая позволит предотвратить разрушение почвы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента внешних связей.
«Ямальские геоэкологи и ученые из МГУ разрабатывают водно-эрозионную модель для ЯНАО. Региональная модель позволит прогнозировать неблагоприятные гидрологические процессы, оказывающие влияние на объекты капитального строительства в условиях деградации многолетней мерзлоты», — говорится в сообщении.
На данный момент ученые проверяют, как распределяется снежный покров на территории автомобильной дороги Салехард-Надым-Новый Уренгой. Изучение состояния почвы поможет предотвратить размыв и деформацию дорожного участка.
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Для Ямало-Ненецкого автономного округа учеными и геоэкологами разрабатывается новая модель изучения изменений климата, которая позволит предотвратить разрушение почвы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента внешних связей. «Ямальские геоэкологи и ученые из МГУ разрабатывают водно-эрозионную модель для ЯНАО. Региональная модель позволит прогнозировать неблагоприятные гидрологические процессы, оказывающие влияние на объекты капитального строительства в условиях деградации многолетней мерзлоты», — говорится в сообщении. На данный момент ученые проверяют, как распределяется снежный покров на территории автомобильной дороги Салехард-Надым-Новый Уренгой. Изучение состояния почвы поможет предотвратить размыв и деформацию дорожного участка. Ранее URA.RU писало о том, что глава Ямала Дмитрий Артюхов назвал защиту экологии приоритетом региона. ЯНАО одним из первых в стране разработал план адаптации к климатическим изменениям.