08 апреля 2024

На Ямале ученые изучают влияние речного стока на автодорогу

Ученые разрабатывают модель изучения изменений климата для Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, тундра, арктика, озеро, поселок тазовский, природа ямала
На Ямале геоэкологи изучают состояние почвы, чтобы предотвратить размытие автодорог Фото:

Для Ямало-Ненецкого автономного округа учеными и геоэкологами разрабатывается новая модель изучения изменений климата, которая позволит предотвратить разрушение почвы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента внешних связей.

«Ямальские геоэкологи и ученые из МГУ разрабатывают водно-эрозионную модель для ЯНАО. Региональная модель позволит прогнозировать неблагоприятные гидрологические процессы, оказывающие влияние на объекты капитального строительства в условиях деградации многолетней мерзлоты», — говорится в сообщении.

На данный момент ученые проверяют, как распределяется снежный покров на территории автомобильной дороги Салехард-Надым-Новый Уренгой. Изучение состояния почвы поможет предотвратить размыв и деформацию дорожного участка.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Ямала Дмитрий Артюхов назвал защиту экологии приоритетом региона. ЯНАО одним из первых в стране разработал план адаптации к климатическим изменениям.

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Для Ямало-Ненецкого автономного округа учеными и геоэкологами разрабатывается новая модель изучения изменений климата, которая позволит предотвратить разрушение почвы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента внешних связей. «Ямальские геоэкологи и ученые из МГУ разрабатывают водно-эрозионную модель для ЯНАО. Региональная модель позволит прогнозировать неблагоприятные гидрологические процессы, оказывающие влияние на объекты капитального строительства в условиях деградации многолетней мерзлоты», — говорится в сообщении. На данный момент ученые проверяют, как распределяется снежный покров на территории автомобильной дороги Салехард-Надым-Новый Уренгой. Изучение состояния почвы поможет предотвратить размыв и деформацию дорожного участка. Ранее URA.RU писало о том, что глава Ямала Дмитрий Артюхов назвал защиту экологии приоритетом региона. ЯНАО одним из первых в стране разработал план адаптации к климатическим изменениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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