Губернатор Артюхов назвал защиту экологии приоритетом ЯНАО

04 апреля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов выступил в на пленарной сессии «Хрупкая Арктика» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава региона Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии «Хрупкая Арктика» Ямальского нефтегазового форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Еще относительно недавно к теме экологии относились как к факультативной, она всегда шла пятым-шестым номером в обсуждении серьезных вопросов, а сегодня все чаще звучит под номером один. Экологические риски сегодня важнее, чем порой бизнес-планы или технологические вопросы. Забота об экологии требует самого пристального внимания», — говорится в сообщении. Также одной из важных тем обсуждения стала экологическая безопасность. Большая часть территории округа находится в зоне многолетней мерзлоты, в связи с этим, по поручению губернатора в регионе ведется комплексная работа по изучению изменений климата. Ямал одним из первых в стране разработал план адаптации к климатическим изменениям. С 2022 года в округе реализуется пилотный проект геотехнического мониторинга. Уже пробурено 184 скважины под 28 объектами. Они оснащены термометрическим оборудованием. Данные собираются и анализируются учеными. Оборудуются посты геотехнического мониторинга на дороге «Надым-Салехард». В рамках форума участники обсуждали вопросы применения инновационных технологий и искусственного интеллекта, а также возможности использования отечественного оборудования. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) обсудят влияние арктического климата на добычу нефти и газа.Участники сессии обсудили влияние климатических процессов на добычу углеводородного сырья в условиях Арктики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава региона Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии «Хрупкая Арктика» Ямальского нефтегазового форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Еще относительно недавно к теме экологии относились как к факультативной, она всегда шла пятым-шестым номером в обсуждении серьезных вопросов, а сегодня все чаще звучит под номером один. Экологические риски сегодня важнее, чем порой бизнес-планы или технологические вопросы. Забота об экологии требует самого пристального внимания», — говорится в сообщении. Также одной из важных тем обсуждения стала экологическая безопасность. Большая часть территории округа находится в зоне многолетней мерзлоты, в связи с этим, по поручению губернатора в регионе ведется комплексная работа по изучению изменений климата. Ямал одним из первых в стране разработал план адаптации к климатическим изменениям. С 2022 года в округе реализуется пилотный проект геотехнического мониторинга. Уже пробурено 184 скважины под 28 объектами. Они оснащены термометрическим оборудованием. Данные собираются и анализируются учеными. Оборудуются посты геотехнического мониторинга на дороге «Надым-Салехард». В рамках форума участники обсуждали вопросы применения инновационных технологий и искусственного интеллекта, а также возможности использования отечественного оборудования. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) обсудят влияние арктического климата на добычу нефти и газа.Участники сессии обсудили влияние климатических процессов на добычу углеводородного сырья в условиях Арктики.