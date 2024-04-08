Мужчина, убивший бизнесмена в Сургуте на глазах у семьи, был неоднократно судим

09 апреля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Киллер отбывал наказание за разбой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подозреваемый, убивший в Сургуте бизнесмена на глазах у семьи, был ранее судим за тяжкие преступления. Кроме этого, он был под следствием по двум уголовным делам. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. «Мужчина был ранее судим. Последний срок получил за разбой и отбывал наказание в колонии. Но был помилован и вернулся домой. Еще в конце прошлого года он стал фигурантом двух новых уголовных дел за домашнее насилие», — сообщил собеседник. Как сообщил собеседник, в отношении мужчины находятся два открытых уголовных преступления — за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. «Подозреваемый не раз избивал супругу, и полиция еще зимой просила отправить его под арест», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что убийство бизнесмена в Сургуте было заказным. Предполагаемый заказчик расправы отправлен под арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый, убивший в Сургуте бизнесмена на глазах у семьи, был ранее судим за тяжкие преступления. Кроме этого, он был под следствием по двум уголовным делам. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. «Мужчина был ранее судим. Последний срок получил за разбой и отбывал наказание в колонии. Но был помилован и вернулся домой. Еще в конце прошлого года он стал фигурантом двух новых уголовных дел за домашнее насилие», — сообщил собеседник. Как сообщил собеседник, в отношении мужчины находятся два открытых уголовных преступления — за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. «Подозреваемый не раз избивал супругу, и полиция еще зимой просила отправить его под арест», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что убийство бизнесмена в Сургуте было заказным. Предполагаемый заказчик расправы отправлен под арест.