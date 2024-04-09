Глава Башкортостана получил «добро» Путина на переизбрание: главные заявления

Владимиру Путину доложили о службе военных из Башкирии на СВО

09 апреля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал переизбрание Радия Хабирова Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, на которой было принято решение о дальнейших шагах в политике данного региона. Согласно информации, полученной после встречи, Хабиров получил поддержку главы государства для своего повторного избрания на пост главы республики. На встрече были сделаны важные заявления, о которых рассказывает URA.RU. Переизбрание Радий Хабиров подчеркнул хорошие социально-экономические показатели Башкортостана. Он подчеркнул, что основная задача для республики — это поддержка специальной военной операции и развитие экономики. Хабиров также обратился к Владимиру Путину с готовностью продолжать возглавлять республику после истечения срока исполнения обязанностей. В ответ на это Владимир Путин выразил Хабирову свою поддержку, отметив хорошие результаты и планы развития. Путин подчеркнул важность работы с людьми, прямые встречи и обратную связь. Перспективы развития нефтехимии и крупные инвестпроекты Хабиров сообщил, что есть множество инвестпроектов, которые он хотел бы выделить. Он отметил, что прежде всего важно развивать нефтехимическую промышленность, упомянув ряд предприятий по линии «Башнефти» и «Газпром-нефтехим-Салавата». Большие инвестиционные проекты уже находятся на стадии проектирования. Он также упомянул соглашение с компанией «Сода» о планируемых инвестициях в размере до 100 миллиардов рублей к 2030 году. Поддержка участников СВО Поддержка нужд специальной военной операции, по словам Хабирова, является главной задачей для Башкортостана. Он отметил инициативы по созданию добровольческих отрядов, в том числе батальонов имени Шаймуратова и Доставалова. Также упомянул поддержку добровольческих подразделений, включая полк «Башкортостан». Глава Башкирии подчеркнул посмертное присвоение звания Героя России подполковнику Мигунову, командиру танкового батальона. Он также рассказал о формировании батальонов Росгвардии и предоставлении помощи боевым подразделениям. Обеспечивается поддержка мобилизованным, контрактникам и добровольцам, а также их семьям. Республика обеспечила поддержку на сумму более семи миллиардов рублей за два года. Власти учитывают индивидуальные потребности каждого. Сельское хозяйство Хабиров отметил, что в 2023 году произошло проседание в агропромышленном комплексе по нескольким причинам. Согласно его словам, климатические условия оказались одной из основных причин, поскольку на территории региона в середине июня были заморозки. Тем не менее, в 2022 году был собран рекордный урожай зерна в пять миллионов тонн. Была проведена перегруппировка с фокусом на техническую модернизацию, на которую было вложено 56 миллиардов рублей. Глава региона также подчеркнул, что поощряют местных фермеров к покупке современного оборудования. Он упомянул о сотрудничестве с «Росагролизингом», которое позволило им эффективно взаимодействовать, включая приобретение сельхозтехники производства Белоруссии, которая, как отметил Хабиров, славится своим качеством. Достижения в жилищном строительстве Жилищное строительство в регионе хорошо развивается. Хабиров сообщил, что согласно поручению президента к 2030 году необходимо построить четыре миллиона квадратных метров жилья, и на данный момент уже достигнут показатель в три миллиона трехсот тысяч квадратных метров. Хабиров подчеркнул, что эта цель будет достигнута благодаря мерам поддержки и программе ипотеки. Он также выразил благодарность президенту за помощь дольщикам, отметив, что проблема с дольщиками была серьезной для республики, затронув около десяти тысяч человек. Он подчеркнул, что считает появление дольщиков результатом либо небрежности, либо незаконных действий. В настоящее время было решено построить половину из 130 затронутых объектов и произвести соответствующие выплаты. Создание промышленного кластера с Беларусью Хабиров сообщил, что успешно развивается сотрудничество с Беларусью. Он рассказал о создании совместного промышленного кластера с Минпромом России. За короткий период времени было построено предприятие, выпускающее зерносушилки, и уже заметно увеличен объем инвестиций для запуска производства спецтехники, такой как экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, погрузчики и другое. Успехи в здравоохранении Социально-экономические показатели, а также здравоохранение, в подавляющем большинстве демонстрируют рост. Хабиров отметил, что средняя продолжительность жизни в Башкирии к 2023 году составляет 73,17 лет. По его словам, все показатели заболеваний сердечно-сосудистой, онкологической сфер, а также младенческой смертности были улучшены. На данный момент самой важной задачей является увеличение рождаемости. Хабиров также отметил интересный факт о росте количества многодетных семей в регионе. Он пояснил, что меры поддержки, существующие в регионе, действуют очень эффективно. Кроме того, по словам Хабирова, 95 процентов всех вызовов скорой помощи за прошлый год были обслужены в течение 20 минут благодаря логистическим улучшениям, что позволило обеспечить высокий уровень обслуживания. Поддержка образования Хабиров упомянул, что была разработана программа поддержки колледжей, на которую ежегодно выделялось полмиллиарда рублей. С учетом федеральных мер, которые будут приняты, планируется строительство общежитий, мастерских, учебных корпусов, а также других объектов, связанных со спортом. Глава Башкирии напомнил о поддержке университетов. Реализованы программы для трех вузов в рамках программы «Приоритет», в которые включены лаборатории, молодежные и мегалаборатории. Была создана программа для студентов, аспирантов и молодых преподавателей, на которую выделяется 200 миллионов рублей ежегодно для стажировок или улучшения жилищных условий, включая оплату ипотеки или аренды жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, на которой было принято решение о дальнейших шагах в политике данного региона. Согласно информации, полученной после встречи, Хабиров получил поддержку главы государства для своего повторного избрания на пост главы республики. На встрече были сделаны важные заявления, о которых рассказывает URA.RU. Радий Хабиров подчеркнул хорошие социально-экономические показатели Башкортостана. Он подчеркнул, что основная задача для республики — это поддержка специальной военной операции и развитие экономики. Хабиров также обратился к Владимиру Путину с готовностью продолжать возглавлять республику после истечения срока исполнения обязанностей. В ответ на это Владимир Путин выразил Хабирову свою поддержку, отметив хорошие результаты и планы развития. Путин подчеркнул важность работы с людьми, прямые встречи и обратную связь. Хабиров сообщил, что есть множество инвестпроектов, которые он хотел бы выделить. Он отметил, что прежде всего важно развивать нефтехимическую промышленность, упомянув ряд предприятий по линии «Башнефти» и «Газпром-нефтехим-Салавата». Большие инвестиционные проекты уже находятся на стадии проектирования. Он также упомянул соглашение с компанией «Сода» о планируемых инвестициях в размере до 100 миллиардов рублей к 2030 году. Поддержка нужд специальной военной операции, по словам Хабирова, является главной задачей для Башкортостана. Он отметил инициативы по созданию добровольческих отрядов, в том числе батальонов имени Шаймуратова и Доставалова. Также упомянул поддержку добровольческих подразделений, включая полк «Башкортостан». Глава Башкирии подчеркнул посмертное присвоение звания Героя России подполковнику Мигунову, командиру танкового батальона. Он также рассказал о формировании батальонов Росгвардии и предоставлении помощи боевым подразделениям. Обеспечивается поддержка мобилизованным, контрактникам и добровольцам, а также их семьям. Республика обеспечила поддержку на сумму более семи миллиардов рублей за два года. Власти учитывают индивидуальные потребности каждого. Хабиров отметил, что в 2023 году произошло проседание в агропромышленном комплексе по нескольким причинам. Согласно его словам, климатические условия оказались одной из основных причин, поскольку на территории региона в середине июня были заморозки. Тем не менее, в 2022 году был собран рекордный урожай зерна в пять миллионов тонн. Была проведена перегруппировка с фокусом на техническую модернизацию, на которую было вложено 56 миллиардов рублей. Глава региона также подчеркнул, что поощряют местных фермеров к покупке современного оборудования. Он упомянул о сотрудничестве с «Росагролизингом», которое позволило им эффективно взаимодействовать, включая приобретение сельхозтехники производства Белоруссии, которая, как отметил Хабиров, славится своим качеством. Жилищное строительство в регионе хорошо развивается. Хабиров сообщил, что согласно поручению президента к 2030 году необходимо построить четыре миллиона квадратных метров жилья, и на данный момент уже достигнут показатель в три миллиона трехсот тысяч квадратных метров. Хабиров подчеркнул, что эта цель будет достигнута благодаря мерам поддержки и программе ипотеки. Он также выразил благодарность президенту за помощь дольщикам, отметив, что проблема с дольщиками была серьезной для республики, затронув около десяти тысяч человек. Он подчеркнул, что считает появление дольщиков результатом либо небрежности, либо незаконных действий. В настоящее время было решено построить половину из 130 затронутых объектов и произвести соответствующие выплаты. Хабиров сообщил, что успешно развивается сотрудничество с Беларусью. Он рассказал о создании совместного промышленного кластера с Минпромом России. За короткий период времени было построено предприятие, выпускающее зерносушилки, и уже заметно увеличен объем инвестиций для запуска производства спецтехники, такой как экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, погрузчики и другое. Социально-экономические показатели, а также здравоохранение, в подавляющем большинстве демонстрируют рост. Хабиров отметил, что средняя продолжительность жизни в Башкирии к 2023 году составляет 73,17 лет. По его словам, все показатели заболеваний сердечно-сосудистой, онкологической сфер, а также младенческой смертности были улучшены. На данный момент самой важной задачей является увеличение рождаемости. Хабиров также отметил интересный факт о росте количества многодетных семей в регионе. Он пояснил, что меры поддержки, существующие в регионе, действуют очень эффективно. Кроме того, по словам Хабирова, 95 процентов всех вызовов скорой помощи за прошлый год были обслужены в течение 20 минут благодаря логистическим улучшениям, что позволило обеспечить высокий уровень обслуживания. Хабиров упомянул, что была разработана программа поддержки колледжей, на которую ежегодно выделялось полмиллиарда рублей. С учетом федеральных мер, которые будут приняты, планируется строительство общежитий, мастерских, учебных корпусов, а также других объектов, связанных со спортом. Глава Башкирии напомнил о поддержке университетов. Реализованы программы для трех вузов в рамках программы «Приоритет», в которые включены лаборатории, молодежные и мегалаборатории. Была создана программа для студентов, аспирантов и молодых преподавателей, на которую выделяется 200 миллионов рублей ежегодно для стажировок или улучшения жилищных условий, включая оплату ипотеки или аренды жилья.