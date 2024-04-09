Из-за снесенного паводком моста челябинский поселок отрезало от цивилизации

09 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Паводок разрушил мост (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Из-за поврежденного паводком подвесного моста поселок Линевка в Верхнеуральском районе отрезало от цивилизации. Сообщение об этом 9 апреля появилось в соцсетях. «В поселке Линевка Верхнеуральского района из-за сильнейшего паводка прорвало плотину, унесло одну из двух труб, которая не справилась с большим потоком воды, а самое главное, оборвало подвесной мост! На данный момент уже ровно неделю часть поселка оторвана от цивилизации (медицинской помощи, продуктов питания). Так как сейчас потока воды уже нет, прошу Вас принять меры по восстановлению дороги на другой берег, а также по восстановлению моста», — написала в сообществе «А. Л. Текслер, помоги!» в соцсети «Вконтакте» одна из местных жительниц. В связи с большим количеством осадков, выпавших минувшей зимой, весенние паводки в этом году необычно сильны. По состоянию на 9 апреля в пяти районах Челябинской области введен режим ЧС. В то же время в реках, протекающих в южных и восточных районах Челябинской области, уровень воды стал снижаться. В пресс-службе ГУ МЧС по региону информацию об отрезанном от цивилизации поселке обещали уточнить. Обновлено в 17:05 по уральскому времени «По информации с места мост цел, через него идет перелив воды. За этим мостом находятся пять домов, из них три жилые. На этом участке можно проехать на грузовой машине. Для легкового транспорта есть объезд по грунтовой дороге», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за поврежденного паводком подвесного моста поселок Линевка в Верхнеуральском районе отрезало от цивилизации. Сообщение об этом 9 апреля появилось в соцсетях. «В поселке Линевка Верхнеуральского района из-за сильнейшего паводка прорвало плотину, унесло одну из двух труб, которая не справилась с большим потоком воды, а самое главное, оборвало подвесной мост! На данный момент уже ровно неделю часть поселка оторвана от цивилизации (медицинской помощи, продуктов питания). Так как сейчас потока воды уже нет, прошу Вас принять меры по восстановлению дороги на другой берег, а также по восстановлению моста», — написала в сообществе «А. Л. Текслер, помоги!» в соцсети «Вконтакте» одна из местных жительниц. В связи с большим количеством осадков, выпавших минувшей зимой, весенние паводки в этом году необычно сильны. По состоянию на 9 апреля в пяти районах Челябинской области введен режим ЧС. В то же время в реках, протекающих в южных и восточных районах Челябинской области, уровень воды стал снижаться. В пресс-службе ГУ МЧС по региону информацию об отрезанном от цивилизации поселке обещали уточнить. Обновлено в 17:05 по уральскому времени «По информации с места мост цел, через него идет перелив воды. За этим мостом находятся пять домов, из них три жилые. На этом участке можно проехать на грузовой машине. Для легкового транспорта есть объезд по грунтовой дороге», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.