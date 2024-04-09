В Богдановиче (Свердловская область) поднялся уровень воды в реке Большая Калиновка. Частные дома, огороды и земельные участки уже начало затапливать. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
«Давно столько воды не было в реке», — написал один из местных жителей в сообществе «Типичный Богданович» соцсети «ВКонтакте». По словам другого жильца, огороды подтапливает ежегодно.
Устье Большой Калиновки в 397 километрах по правому берегу реки Пышмы. Ее длина составляет 59 километров, а общая площадь бассейна — 1580 квадратных километров.
Свердловские власти выявили семь паводкоопасных направлений в регионе, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
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