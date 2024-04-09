В Свердловской области река затапливает частные дома и огороды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., река тобол, весна
Местные давно не видели паводков в районе Богдановича Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) поднялся уровень воды в реке Большая Калиновка. Частные дома, огороды и земельные участки уже начало затапливать. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

«Давно столько воды не было в реке», — написал один из местных жителей в сообществе «Типичный Богданович» соцсети «ВКонтакте». По словам другого жильца, огороды подтапливает ежегодно.

Устье Большой Калиновки в 397 километрах по правому берегу реки Пышмы. Ее длина составляет 59 километров, а общая площадь бассейна — 1580 квадратных километров.

Свердловские власти выявили семь паводкоопасных направлений в регионе, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Богдановиче (Свердловская область) поднялся уровень воды в реке Большая Калиновка. Частные дома, огороды и земельные участки уже начало затапливать. Видео инцидента появилось в социальных сетях. «Давно столько воды не было в реке», — написал один из местных жителей в сообществе «Типичный Богданович» соцсети «ВКонтакте». По словам другого жильца, огороды подтапливает ежегодно. Устье Большой Калиновки в 397 километрах по правому берегу реки Пышмы. Ее длина составляет 59 километров, а общая площадь бассейна — 1580 квадратных километров. Свердловские власти выявили семь паводкоопасных направлений в регионе, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...