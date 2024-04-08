Депутаты Тюменской облдумы займутся волонтерством

Спикер Фуат Сайфитдинов занялся имиджем Тюменской облдумы. Для того, чтобы повысить популярность заксобрания и его представителей в глазах тюменцев, он велел депутатам заняться волонтерством. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники.
«С началом паводков в регионе народные избранники будут ездить в пострадавшие от воды поселения. Там депутаты будут участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших, информировать население и тд. Деятельность депутаты будут освещать в соцсетях и СМИ», — сообщают собеседники агентства.
Ранее волонтерством обязали заниматься сотрудников аппарата заксобрания. Два раза в день аппаратчиков отправляют на плетения маскировочных сетей для бойцов СВО.
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Спикер Фуат Сайфитдинов занялся имиджем Тюменской облдумы. Для того, чтобы повысить популярность заксобрания и его представителей в глазах тюменцев, он велел депутатам заняться волонтерством. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники. «С началом паводков в регионе народные избранники будут ездить в пострадавшие от воды поселения. Там депутаты будут участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших, информировать население и тд. Деятельность депутаты будут освещать в соцсетях и СМИ», — сообщают собеседники агентства. Ранее волонтерством обязали заниматься сотрудников аппарата заксобрания. Два раза в день аппаратчиков отправляют на плетения маскировочных сетей для бойцов СВО.