Депутаты Тюменской облдумы займутся волонтерством

09 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Тюменским депутатам придется ездить в затопленные поселения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спикер Фуат Сайфитдинов занялся имиджем Тюменской облдумы. Для того, чтобы повысить популярность заксобрания и его представителей в глазах тюменцев, он велел депутатам заняться волонтерством. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники. «С началом паводков в регионе народные избранники будут ездить в пострадавшие от воды поселения. Там депутаты будут участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших, информировать население и тд. Деятельность депутаты будут освещать в соцсетях и СМИ», — сообщают собеседники агентства. Ранее волонтерством обязали заниматься сотрудников аппарата заксобрания. Два раза в день аппаратчиков отправляют на плетения маскировочных сетей для бойцов СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Фуат Сайфитдинов занялся имиджем Тюменской облдумы. Для того, чтобы повысить популярность заксобрания и его представителей в глазах тюменцев, он велел депутатам заняться волонтерством. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники. «С началом паводков в регионе народные избранники будут ездить в пострадавшие от воды поселения. Там депутаты будут участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших, информировать население и тд. Деятельность депутаты будут освещать в соцсетях и СМИ», — сообщают собеседники агентства. Ранее волонтерством обязали заниматься сотрудников аппарата заксобрания. Два раза в день аппаратчиков отправляют на плетения маскировочных сетей для бойцов СВО.