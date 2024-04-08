08 апреля 2024

Депутаты Тюменской облдумы займутся волонтерством

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменская областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, областная дума, депутаты областной думы, депутаты облдумы
Тюменским депутатам придется ездить в затопленные поселения Фото:

Спикер Фуат Сайфитдинов занялся имиджем Тюменской облдумы. Для того, чтобы повысить популярность заксобрания и его представителей в глазах тюменцев, он велел депутатам заняться волонтерством. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники.

«С началом паводков в регионе народные избранники будут ездить в пострадавшие от воды поселения. Там депутаты будут участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших, информировать население и тд. Деятельность депутаты будут освещать в соцсетях и СМИ», — сообщают собеседники агентства.

Ранее волонтерством обязали заниматься сотрудников аппарата заксобрания. Два раза в день аппаратчиков отправляют на плетения маскировочных сетей для бойцов СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер Фуат Сайфитдинов занялся имиджем Тюменской облдумы. Для того, чтобы повысить популярность заксобрания и его представителей в глазах тюменцев, он велел депутатам заняться волонтерством. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники. «С началом паводков в регионе народные избранники будут ездить в пострадавшие от воды поселения. Там депутаты будут участвовать в эвакуации жителей, помогать с размещением пострадавших, информировать население и тд. Деятельность депутаты будут освещать в соцсетях и СМИ», — сообщают собеседники агентства. Ранее волонтерством обязали заниматься сотрудников аппарата заксобрания. Два раза в день аппаратчиков отправляют на плетения маскировочных сетей для бойцов СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...