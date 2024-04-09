Кладбище в Орске практически полностью ушло под воду. Видео

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Затопленные могилы на Широкореченском кладбище. Екатеринбург, потоп, кладбище, грязь, затопленные могилы
Кладбище в Орсе затопило после прорыва дамбы (архивное фото) Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Кладбище в Орске около Челябинской трассы ушло под воду после прорыва дамбы. Его размыла река Урал.

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«Некоторые надгробные памятники практически полностью ушли под воду», — сообщил telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что на участках снесло кресты, оказались повреждены ограды. Кладбище расположено около поселка «Биофабрика».

Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. Ранее в регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором подтопленной Оренбургской области Денисом Паслером. Он принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает MK.RU.

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Кладбище в Орске около Челябинской трассы ушло под воду после прорыва дамбы. Его размыла река Урал. «Некоторые надгробные памятники практически полностью ушли под воду», — сообщил telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что на участках снесло кресты, оказались повреждены ограды. Кладбище расположено около поселка «Биофабрика». Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. Ранее в регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором подтопленной Оренбургской области Денисом Паслером. Он принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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