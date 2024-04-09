Кладбище в Орске около Челябинской трассы ушло под воду после прорыва дамбы. Его размыла река Урал.
«Некоторые надгробные памятники практически полностью ушли под воду», — сообщил telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что на участках снесло кресты, оказались повреждены ограды. Кладбище расположено около поселка «Биофабрика».
Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. Ранее в регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором подтопленной Оренбургской области Денисом Паслером. Он принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.