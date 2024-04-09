Происшествия Кладбище в Орске практически полностью ушло под воду. Видео 09 апреля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 + Кладбище в Орсе затопило после прорыва дамбы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Кладбище в Орске около Челябинской трассы ушло под воду после прорыва дамбы. Его размыла река Урал. Новость по теме Какие районы Орска затопило водой. Карта «Некоторые надгробные памятники практически полностью ушли под воду», — сообщил telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что на участках снесло кресты, оказались повреждены ограды. Кладбище расположено около поселка «Биофабрика». Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. Ранее в регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором подтопленной Оренбургской области Денисом Паслером. Он принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кладбище в Орске около Челябинской трассы ушло под воду после прорыва дамбы. Его размыла река Урал. «Некоторые надгробные памятники практически полностью ушли под воду», — сообщил telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что на участках снесло кресты, оказались повреждены ограды. Кладбище расположено около поселка «Биофабрика». Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. Ранее в регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором подтопленной Оренбургской области Денисом Паслером. Он принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям