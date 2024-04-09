Курганцы смели с прилавков молоко, воду и яйца. Фото

10 апреля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Курганцы запасаются продуктами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На курганских прилавках заканчивается питьевая вода, молоко и яйца. При этом сахар и гречка — в большом ассортименте. Корреспондент URA.RU сходил в один и супермаркетов и оценил обстановку. От утреннего посещения одного из супермаркетов в центре Кургана стало грустно. Сложилось ощущение, что накануне покупатели сметали продуты и за утро полки еще не наполнили. «Сейчас товары расставят, их завезли. Все, кроме воды в пятилитровках», — объяснила сотрудница магазина. На прилавке с молочкой практически полностью отсутствует молоко в картонных коробках. При этом пакетированное в наличии. Цены от 46 рублей, правда объем некоторых пакетов всего 850 мл — шринфляция прогрессирует. Остальные молочные товары есть, правда не в привычном для покупателя ассортименте. На витринах заканчивается молоко Фото: Татьяна Андреева В магазинах из воды осталась только газированная, но она тоже в небольших количества. Продавцы между собой обсуждают, что не успели купить даже себе пятилитровки — вчера все расхватали покупатели. А запастись водой надолго дома нет возможности, переживают сотрудники. На кассе пообещали, что воду в большой таре (5 л) должны привезти 10 апреля, но когда именно кассир не знает. А покупатели тем временем осматривают, что осталось в полуторалитровых бутылках. «Соленую минералку не хочется покупать», — говорит женщина. Курганцы выбирают питьевую воду Фото: Татьяна Андреева Практически пустует корзина с дешевыми яйцами. Они продавались по 109 рублей за десяток. При этом в наличии куриные яйца по 126 рублей и перепелиные по 140 рублей за два десятка. Курганцы скупают куриные яйца Фото: читатель URA.RU Сотрудники магазина только и обсуждают наводнение, раскладывая сыры: «В Звериноголовском уже начала вода подниматься. Но только не верится, что у нас в Кургане будет высокое. Столько лет была засуха. Почва должна впитывать влагу. Может не дойдет до нас та волна из Казахстана». Курганцы разобрали дешевые мясные консервы Фото: Татьяна Андреева Одна из сотрудниц расставляет банки тушенки. Накануне горожане запаслись недорогим консервированным мясом. «Обычно не разбирают так активно. А тут все опустело», — говорит торговый представитель. Гречка на полках в наличии. Цены даже ниже, чем обычно. Со скидкой крупа стоит 56,50 за 800 гр. Фото: Татьяна Андреева Сахар продается по 59,90 за кг. Фото: Татьяна Андреева В другой части магазина торговые представители обсуждают скорое закрытие шоссе Тюнина. «Нам дают по 60 литров на день. И этого хватает. А из-за объезда перекрытого шоссе добавится 20 км, расход топлива увеличится. А о прибавке нам пока не говорят», — переживают мерчендайзеры. В Кургане запрещена торговля алкоголем Фото: Татьяна Андреева Ранее URA.RU писало, что 9 апреля наблюдались очереди на автоматах с водой. Люди собирались возле колонок на улицах Омская, Кирова и Коли Мяготина. Проблема с водой наблюдалась и в магазинах. Сообщают, курганцы массово скупали пятилитровые бутылки. Также горожане сталкивались с проблемой заказа бутылок на дом. Специальные компании загружены, на звонки никто не отвечают. В противном случае, заказы принимались с доставкой на следующие дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На курганских прилавках заканчивается питьевая вода, молоко и яйца. При этом сахар и гречка — в большом ассортименте. Корреспондент URA.RU сходил в один и супермаркетов и оценил обстановку. От утреннего посещения одного из супермаркетов в центре Кургана стало грустно. Сложилось ощущение, что накануне покупатели сметали продуты и за утро полки еще не наполнили. «Сейчас товары расставят, их завезли. Все, кроме воды в пятилитровках», — объяснила сотрудница магазина. На прилавке с молочкой практически полностью отсутствует молоко в картонных коробках. При этом пакетированное в наличии. Цены от 46 рублей, правда объем некоторых пакетов всего 850 мл — шринфляция прогрессирует. Остальные молочные товары есть, правда не в привычном для покупателя ассортименте. В магазинах из воды осталась только газированная, но она тоже в небольших количества. Продавцы между собой обсуждают, что не успели купить даже себе пятилитровки — вчера все расхватали покупатели. А запастись водой надолго дома нет возможности, переживают сотрудники. На кассе пообещали, что воду в большой таре (5 л) должны привезти 10 апреля, но когда именно кассир не знает. А покупатели тем временем осматривают, что осталось в полуторалитровых бутылках. «Соленую минералку не хочется покупать», — говорит женщина. Практически пустует корзина с дешевыми яйцами. Они продавались по 109 рублей за десяток. При этом в наличии куриные яйца по 126 рублей и перепелиные по 140 рублей за два десятка. Сотрудники магазина только и обсуждают наводнение, раскладывая сыры: «В Звериноголовском уже начала вода подниматься. Но только не верится, что у нас в Кургане будет высокое. Столько лет была засуха. Почва должна впитывать влагу. Может не дойдет до нас та волна из Казахстана». Одна из сотрудниц расставляет банки тушенки. Накануне горожане запаслись недорогим консервированным мясом. «Обычно не разбирают так активно. А тут все опустело», — говорит торговый представитель. В другой части магазина торговые представители обсуждают скорое закрытие шоссе Тюнина. «Нам дают по 60 литров на день. И этого хватает. А из-за объезда перекрытого шоссе добавится 20 км, расход топлива увеличится. А о прибавке нам пока не говорят», — переживают мерчендайзеры. Ранее URA.RU писало, что 9 апреля наблюдались очереди на автоматах с водой. Люди собирались возле колонок на улицах Омская, Кирова и Коли Мяготина. Проблема с водой наблюдалась и в магазинах. Сообщают, курганцы массово скупали пятилитровые бутылки. Также горожане сталкивались с проблемой заказа бутылок на дом. Специальные компании загружены, на звонки никто не отвечают. В противном случае, заказы принимались с доставкой на следующие дни.