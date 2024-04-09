Курганские власти ввели запрет на продажу алкоголя

В некоторых муниципальных округах Курганской области власти ввели запрет на продажу алкоголя из-за ЧС. Информация об этом размещена на сайте правовой информации.
«На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области от 6 апреля <…> Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — указано в приказе правительства Курганской области.
Также в документе указано, что продажа возможна при оказании услуг общественного питания. Действует запрет, согласно приказу, с 11 апреля по 15 апреля. Запрет распространяется на территории города Кургана, Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципального округа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти ввели режим ЧС. Причиной стало рекордное наводнение в регионе. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В некоторых муниципальных округах Курганской области власти ввели запрет на продажу алкоголя из-за ЧС. Информация об этом размещена на сайте правовой информации. «На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области от 6 апреля <…> Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — указано в приказе правительства Курганской области. Также в документе указано, что продажа возможна при оказании услуг общественного питания. Действует запрет, согласно приказу, с 11 апреля по 15 апреля. Запрет распространяется на территории города Кургана, Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципального округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти ввели режим ЧС. Причиной стало рекордное наводнение в регионе. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.