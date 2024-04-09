Курганские власти ввели запрет на продажу алкоголя

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Запрет на продажу алкоголя действует с 11 по 15 апреля (архивное фото) Фото:

В некоторых муниципальных округах Курганской области власти ввели запрет на продажу алкоголя из-за ЧС. Информация об этом размещена на сайте правовой информации.

«На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области от 6 апреля <…> Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — указано в приказе правительства Курганской области.

Также в документе указано, что продажа возможна при оказании услуг общественного питания. Действует запрет, согласно приказу, с 11 апреля по 15 апреля. Запрет распространяется на территории города Кургана, Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципального округа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти ввели режим ЧС. Причиной стало рекордное наводнение в регионе. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.

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В некоторых муниципальных округах Курганской области власти ввели запрет на продажу алкоголя из-за ЧС. Информация об этом размещена на сайте правовой информации. «На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области от 6 апреля <…> Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — указано в приказе правительства Курганской области. Также в документе указано, что продажа возможна при оказании услуг общественного питания. Действует запрет, согласно приказу, с 11 апреля по 15 апреля. Запрет распространяется на территории города Кургана, Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципального округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти ввели режим ЧС. Причиной стало рекордное наводнение в регионе. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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