Депутаты гордумы раскритиковали заммэра Тюмени из-за батареек

Депутат тюменской городской думы Дмитрий Елагин во время очередного заседания комиссии по благоустройству раскритиковал заместителя мэра Владимира Кильтау из-за недостаточного контроля городских властей за утилизацией аккумуляторных батареек.
«Я считаю, что это работа, которая на бумаге красиво звучит. Собрали полтонны батареек, но это не так-то много. В этом направлении надо усиливаться. И нужно смотреть, действительно ли их вывозят, и куда вывозят», — сказал Дмитрий Елагин.
По его мнению, контроль за тем, где и каким образом утилизируются батарейки сейчас ведется на недостаточном уровне. Кроме прочего он отметил, что полтонны такого вида отходов в рамках города — не так уж и много.
Другой депутат Александр Захаров предложил ввести систему, при которой тюменцы будут заинтересованы в правильной утилизации химических источников тока. Для стимуляции местных жителей депутат предложил за определенное количество сданных на утилизацию старых батареек выдавать новые.
«Нужно понимать, что 99,9% людей эти батарейки не несут. Они пришли, в мусорку вынесли и все. Конечно, было бы идеально, если бы был для человека стимул. Сдал пять батареек, одну получил новую», — высказался Александр Захаров.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменские депутаты-единороссы чуть не сорвали принятие законопроекта в облдуме. Депутаты от Единой России Юрий Баранчук и Андрей Моргун посчитали законопроект недоработанным и не стали поддерживать его.
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Депутат тюменской городской думы Дмитрий Елагин во время очередного заседания комиссии по благоустройству раскритиковал заместителя мэра Владимира Кильтау из-за недостаточного контроля городских властей за утилизацией аккумуляторных батареек. «Я считаю, что это работа, которая на бумаге красиво звучит. Собрали полтонны батареек, но это не так-то много. В этом направлении надо усиливаться. И нужно смотреть, действительно ли их вывозят, и куда вывозят», — сказал Дмитрий Елагин. По его мнению, контроль за тем, где и каким образом утилизируются батарейки сейчас ведется на недостаточном уровне. Кроме прочего он отметил, что полтонны такого вида отходов в рамках города — не так уж и много. Другой депутат Александр Захаров предложил ввести систему, при которой тюменцы будут заинтересованы в правильной утилизации химических источников тока. Для стимуляции местных жителей депутат предложил за определенное количество сданных на утилизацию старых батареек выдавать новые. «Нужно понимать, что 99,9% людей эти батарейки не несут. Они пришли, в мусорку вынесли и все. Конечно, было бы идеально, если бы был для человека стимул. Сдал пять батареек, одну получил новую», — высказался Александр Захаров. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские депутаты-единороссы чуть не сорвали принятие законопроекта в облдуме. Депутаты от Единой России Юрий Баранчук и Андрей Моргун посчитали законопроект недоработанным и не стали поддерживать его.