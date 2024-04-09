Mash: десятки собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

09 апреля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Около 100 животных в день спасают волонтеры в Оренбургской области (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Десятки собак погибли в результате прорыва дамбы в Оренбургской области. Спасение животных продолжается. Новость по теме Какие районы Орска затопило водой. Карта «Больше 30 собак погибло <…> их оставили хозяева во время эвакуации», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что многие питомцы остались в домах на цепи и физически не смогли спастись от наводнения. В канале отметили, в настоящее время спасатели, волонтеры и неравнодушные местные жители продолжают объезжать затопленные участки на лодках в поисках животных. В день удается спасти около 100 животных, но оставлять их негде, поскольку не хватает ни денег, ни пунктов размещения. При этом хозяев питомца найти трудно, заключили там. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. Президент РФ Владимир Путин принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки собак погибли в результате прорыва дамбы в Оренбургской области. Спасение животных продолжается. «Больше 30 собак погибло <…> их оставили хозяева во время эвакуации», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что многие питомцы остались в домах на цепи и физически не смогли спастись от наводнения. В канале отметили, в настоящее время спасатели, волонтеры и неравнодушные местные жители продолжают объезжать затопленные участки на лодках в поисках животных. В день удается спасти около 100 животных, но оставлять их негде, поскольку не хватает ни денег, ни пунктов размещения. При этом хозяев питомца найти трудно, заключили там. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. Президент РФ Владимир Путин принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает MK.RU.