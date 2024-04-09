Mash: десятки собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

Десятки собак погибли в результате прорыва дамбы в Оренбургской области. Спасение животных продолжается.
«Больше 30 собак погибло <…> их оставили хозяева во время эвакуации», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что многие питомцы остались в домах на цепи и физически не смогли спастись от наводнения.
В канале отметили, в настоящее время спасатели, волонтеры и неравнодушные местные жители продолжают объезжать затопленные участки на лодках в поисках животных. В день удается спасти около 100 животных, но оставлять их негде, поскольку не хватает ни денег, ни пунктов размещения. При этом хозяев питомца найти трудно, заключили там.
В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. Президент РФ Владимир Путин принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает
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