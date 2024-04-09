Mash: десятки собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наводнение. Староуткинск, собака, деревня, староуткинск, наводнение
Около 100 животных в день спасают волонтеры в Оренбургской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Десятки собак погибли в результате прорыва дамбы в Оренбургской области. Спасение животных продолжается.

Новость по теме
Какие районы Орска затопило водой. Карта

«Больше 30 собак погибло <…> их оставили хозяева во время эвакуации», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что многие питомцы остались в домах на цепи и физически не смогли спастись от наводнения.

В канале отметили, в настоящее время спасатели, волонтеры и неравнодушные местные жители продолжают объезжать затопленные участки на лодках в поисках животных. В день удается спасти около 100 животных, но оставлять их негде, поскольку не хватает ни денег, ни пунктов размещения. При этом хозяев питомца найти трудно, заключили там.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. Президент РФ Владимир Путин принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десятки собак погибли в результате прорыва дамбы в Оренбургской области. Спасение животных продолжается. «Больше 30 собак погибло <…> их оставили хозяева во время эвакуации», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что многие питомцы остались в домах на цепи и физически не смогли спастись от наводнения. В канале отметили, в настоящее время спасатели, волонтеры и неравнодушные местные жители продолжают объезжать затопленные участки на лодках в поисках животных. В день удается спасти около 100 животных, но оставлять их негде, поскольку не хватает ни денег, ни пунктов размещения. При этом хозяев питомца найти трудно, заключили там. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. Президент РФ Владимир Путин принял решение направить в регион министра строительства России Ирека Файзуллина, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...