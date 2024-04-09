Полковник Чмутин рассказал о 97-летнем ветеране, что живет в тяжелых условиях

10 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Уход за ветеранами ВОВ должен быть в ведении государства, считает Юрий Чмутин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За ветеранами Великой Отечественной войны, которых осталось совсем немного, должен быть постоянный уход со стороны государства. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член президиума общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин, рассказав о тяжелых условиях, в которых проживает 97-летний рядовой восьмой Гвардейской Панфиловской дивизии Владимир Бурцев (Москва). «Владимир Михайлович Бурцев, 19 июля, дай бог ему здоровья, ему будет 98 лет. Ветеран Великой Отечественной войны. После Победы работал на железной дороге. Жена у него давно ушла из жизни, лет 25 назад. Есть дочка, внучка. Дочь, как он говорит, навещает раз или два раза в месяц. Живет он один в квартире. Наша дружба длится более 10 лет. Вновь его посетил. Раньше я чаще у него бывал, когда мы активно взаимодействовали, проводили мероприятия. К сожалению, так ничего и не изменилось. Состояние жилья убогое. В доме одна лампочка. В туалете, на кухне, в коридоре свет не горит. Телевизор не подключен. Кто-то ему 20 лет назад привез, подарил, так и стоит, накрытый тряпочкой. Там склад, непонятно чего, земля рассыпана на полу. Там пол — его даже полом не назовешь», — поделился Юрий Чмутин. Дружба Юрия Чмутина с ветераном ВОВ Владимиром Бурцевым длится больше 10 лет Юрий Чмутин (личный архив) Полковник запаса подчеркнул, что за такими людьми должен быть постоянный контроль и уход со стороны государственных общественных организаций. «К этой категории людей нужно не просто внимательно относиться, а быть постоянно на контакте с ними. У нас есть военкоматы, социальные работники, органы местного самоуправления, общественные организации военно-патриотической направленности. Но я не вижу заботы и внимания, а главное конкретной работы по этому человеку. Да, он может быть капризным, да, он возрастной, но с их стороны ничего не сделано. У нас есть рычаги, есть федеральные деньги. Какой-то хороший санаторий можно предоставить, а за период его там нахождения сделать ремонт в квартире, наладить электричество. Мы такими бриллиантами Великой Победы не должны разбрасываться», — объяснил Чмутин. Собеседник агентства добавил, что трудиться во благо Победы Владимир Бурцев начал с 15 летнего возраста. «В 1941 году, когда война началась, ему было 15 лет. Он с матерью рыл окопы под Москвой, строил оборонительные сооружения. Жили в палатках, кормили их горячим раз в сутки. Начал службу в 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет. Повезло ему оказаться в восьмой Панфиловский гвардейской дивизии. В той, что стояла 16 ноября 1941 года под Волоколамском, у разъезда Дубосеково (28 бойцов из дивизии генерала Панфилова совершили бессмертный подвиг, остановив наступление немцев на Москву, — прим. URA.RU). Владимир Михайлович освобождал Прибалтику именно в этом 1075-м Стрелковом полку, в 4-й роте. Он имеет три ранения. У нас же пехота, особенно рядовые пехоты, жили по статистике день-два максимум. В атаку сходил, либо убит, либо тяжело ранен», — напомнил он. Владимир Бурцев прошел ВОВ в звании рядового восьмой Панфиловский гвардейской дивизии Юрий Чмутин (личный архив) Ветеран РВСН ВС РФ подытожил, что победу в нынешних военных конфликтах дает также связь поколений, которую нельзя терять. «Чтобы победить, надо иметь историческую память. Все взаимосвязано. Я помню, когда был Афганский синдром, когда ребята возвращались из Афганистана и не могли найти себе социальную нишу. Инвалиды, безработные, кто-то ушел в криминал. Все это происходило и на моих, в том числе, глаза. Так давайте на примере уже уходящих последних ветеранов Великой Отечественной войны создавать хорошие прецеденты для будущих наших героев, они сегодня все там герои. Давайте мы вернемся к реальной жизни, к реальным людям, к реальным их заботам», — заключил Чмутин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ветеранами Великой Отечественной войны, которых осталось совсем немного, должен быть постоянный уход со стороны государства. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член президиума общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин, рассказав о тяжелых условиях, в которых проживает 97-летний рядовой восьмой Гвардейской Панфиловской дивизии Владимир Бурцев (Москва). «Владимир Михайлович Бурцев, 19 июля, дай бог ему здоровья, ему будет 98 лет. Ветеран Великой Отечественной войны. После Победы работал на железной дороге. Жена у него давно ушла из жизни, лет 25 назад. Есть дочка, внучка. Дочь, как он говорит, навещает раз или два раза в месяц. Живет он один в квартире. Наша дружба длится более 10 лет. Вновь его посетил. Раньше я чаще у него бывал, когда мы активно взаимодействовали, проводили мероприятия. К сожалению, так ничего и не изменилось. Состояние жилья убогое. В доме одна лампочка. В туалете, на кухне, в коридоре свет не горит. Телевизор не подключен. Кто-то ему 20 лет назад привез, подарил, так и стоит, накрытый тряпочкой. Там склад, непонятно чего, земля рассыпана на полу. Там пол — его даже полом не назовешь», — поделился Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что за такими людьми должен быть постоянный контроль и уход со стороны государственных общественных организаций. «К этой категории людей нужно не просто внимательно относиться, а быть постоянно на контакте с ними. У нас есть военкоматы, социальные работники, органы местного самоуправления, общественные организации военно-патриотической направленности. Но я не вижу заботы и внимания, а главное конкретной работы по этому человеку. Да, он может быть капризным, да, он возрастной, но с их стороны ничего не сделано. У нас есть рычаги, есть федеральные деньги. Какой-то хороший санаторий можно предоставить, а за период его там нахождения сделать ремонт в квартире, наладить электричество. Мы такими бриллиантами Великой Победы не должны разбрасываться», — объяснил Чмутин. Собеседник агентства добавил, что трудиться во благо Победы Владимир Бурцев начал с 15 летнего возраста. «В 1941 году, когда война началась, ему было 15 лет. Он с матерью рыл окопы под Москвой, строил оборонительные сооружения. Жили в палатках, кормили их горячим раз в сутки. Начал службу в 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет. Повезло ему оказаться в восьмой Панфиловский гвардейской дивизии. В той, что стояла 16 ноября 1941 года под Волоколамском, у разъезда Дубосеково (28 бойцов из дивизии генерала Панфилова совершили бессмертный подвиг, остановив наступление немцев на Москву, — прим. URA.RU). Владимир Михайлович освобождал Прибалтику именно в этом 1075-м Стрелковом полку, в 4-й роте. Он имеет три ранения. У нас же пехота, особенно рядовые пехоты, жили по статистике день-два максимум. В атаку сходил, либо убит, либо тяжело ранен», — напомнил он. Ветеран РВСН ВС РФ подытожил, что победу в нынешних военных конфликтах дает также связь поколений, которую нельзя терять. «Чтобы победить, надо иметь историческую память. Все взаимосвязано. Я помню, когда был Афганский синдром, когда ребята возвращались из Афганистана и не могли найти себе социальную нишу. Инвалиды, безработные, кто-то ушел в криминал. Все это происходило и на моих, в том числе, глаза. Так давайте на примере уже уходящих последних ветеранов Великой Отечественной войны создавать хорошие прецеденты для будущих наших героев, они сегодня все там герои. Давайте мы вернемся к реальной жизни, к реальным людям, к реальным их заботам», — заключил Чмутин.